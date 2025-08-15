Protivgradnim strelcima biće uručena jednokratna pomoć za Dane Brusa

Protivgradnim strelcima, odnosno osobama koji daju poseban doprinos u očuvanju poljoprivrednih useva na teritoriji opštine Brus, svečano će za Dane Preobraženja biti uručena jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 27. 000 dinara, odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine opštine Brus

Trenutno su u opštini 22 lica angažovana da zaštite tlo od gradonosnih oblaka.

Prema rečima predsednika opštine Dalibora Savića, reč je o sredstvima koja nisu isplaćena za prošlu godinu.

– Prošle godine nije isplaćeno ništa a razlog je što oni nisu stigli da osnuju udruženje. Za 2025. godinu će im novac biti uplaćen preko udruženja, a ova jednokratna pomoć predstavlja polovinu, tako da ćemo u nekom momentu izglasati još po 4,500 dinara da bismo pokrili prošlu godinu i da bi svako od njih imao po 9000 mesečno – rekao je Savić.

Bruska opština raspolaže sa 12 protivgradnih stanica a sezona protivgradne odbrane počinje 15. aprila i traje šest meseci.

Do 2023. godine strelci su imali od opštine po 5000 dinara novčane naknade mesečno tokom šest meseci, dok je kasnije ona uvećana na 9000 dinara.

Izvor i foto: Bruski kofer