Protestanti u Kruševcu poručili da neće odustati, u Trsteniku potpisavali Sporazum sa narodom

Sa petog protesta građana koji se u Kruševcu odvija pod parolom „Jedan od pet miliona“ poručeno je da Kruševljani neće odustati od zahteva

– Svi protesti širom Srbije nose istu poruku, ne odustajemo od šetnji, ne odustajemo od zahteva, idemo do pobede – rekla je okupljenima Kruševljanka Inga Rakić.

Protestantima se kratko obratila i baka Zora koja ima 89 godina i koja je na protest došla bez obzira na veoma hladno, vetrovito i kišovito vreme.

– Izdržite deco, gotov je – poručila je baka Zora.

Kada su organizatori saopštili da ona ima penziju od 22 hiljade začula se zaglušujuća buka pištaljki, truba, povici „ua“ i brojni zvižduci.

Okupljenima se obratio i potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik, Miroslav Aleksić, rekavši da mu je čast što stoji pred baka Zorom i brojnim hrabrim Kruševljanima. On je i Kruševljane koji večeras sede u svojim hladnim stanovima pozvao da izadju na protest jer je „Srbija naša zemlja, Srbija je naša kuća i svi moramo za nju da se borimo“.

– Ona ne pripada onima koji su je sada oteli i koji se ponašaju kao da su je nasledili i kao da im je ona privatno vlasništvo – rekao je Aleksić.



On je kazao i da se današnji vlastodršci „izdaju za neke patriote koji su došli da završe stvar oko Kosova“ podsetivši da je reč o ljudima koji su bili na vlasti devedesetih godina kada su Srbiju uveli u rat, te da su tada dok su se „naša deca borila na Kosovu, oni u Beogradu delili stanove“.

– Danas hoće da nas razgraniče, da razgraniče Srbiju od Srbije, da razgraniče Srbe od Srba. Podsećam danas ovde tog našeg vožda Aleksandra Vućića, podsećam iz Lazarevog grada da je položio zakletvu nad Ustavom Srbije i nad Miroslavljevim jevandjeljem i da nema prava da rasprodaje srpsku teritoriju – rekao je on.



Okupljeni su i večeras prošetali glavnom gradskom ulicom, od Trga glumaca do Gradske uprave te do kružnog toka ispod SUP-a i nazad do Fontane, gde je protest završen.

Trsteničani su se, kako su u saopštenju za javnost preneli organizatori, sinoć okupili na šestom protestu „Jedan od pet miliona“ kada su potpisivali Sporazum sa narodom, dokument koji su na poziv gradjana pripremile opozicione partije i organizacije i koji je prošle subote potpisivan na protestu u Beogradu.

Dramaturg Siniša Kovačević, koji se obratio okupljenima u Trsteniku, kazao je, pozvavši prisutne da potpišu Sprazum sa narodom, da „nema potrebe da vas krišom slikaju“.

– Potpišite se imenom i prezimenom neka svi znaju ko se borio za slobodu i ko je odlučio da strahu kaže ne! – rekao je on dodavši da građani Srbije ne žele da žive u zemlji u kojoj je „ministar vojske dezerter, ministar kulture nepoznat čak i najužoj familiji, u kojoj je premijer fikus, a bivši predsednik ne želi da napusti rezidenciju, zemlji u kojoj su pokupovali diplome, ali ne i znanje “.

Istoričar Čedomir Antić je poručio da su šetnje gradovima Srbije borba za povratak istine i demokratije.

– Mi nismo ovde da oborimo vlast, već da vratimo istinu! Imamo posla sa čovekom koji nam je ukrao istinu, a sad hoće i demokratiju – rekao je Antić podsećajući na neispunjena obećanja Aleksandra Vučića i statistiku po kojoj su od 40 njegovih izjava samo 4 istinite i ukazao na posledice vladavine ovog režima na Trstenik.

– Ugasili su Prvu Petoletku sa 17 000 školovanih i uspešnih ljudi i zamenili ih za 700 motača kablova. Zamenili su firmu sa resursima za firmu u kojoj 500 evra platite radno mesto da biste dobili 200 evra platu – rekao je Antić.

Protestna šetnja počela je ispred Opštine Trstenik, a završena je ispred Radio Televizije Trstenik. Na protestu je ponovljen i zahtev za ostavkom lokalne vlasti.

Sa sutra uveče zakazani su protesti „Jedan od pet miliona“ u Brusu i Aleksandrovcu.

Protestanti u Kruševcu poručili da neće odustati, u Trsteniku potpisavali Sporazum sa narodom

