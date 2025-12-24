Protekle sedmice iz saobraćaja isključeno preko 2.000 vozača pod dejstvom alkohola i droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene u periodu od 15. do 21. decembra ove godine, isključili su iz saobraćaja ukupno 2.009 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Kako je saopšteno, iz saobraćaja je isključeno 1.884 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 125 vozača zatečeno za volanom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U okviru akcije, koja je istovremeno sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, u službenim prostorijama zadržana su 324 vozača sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Posebno zabrinjava podatak da je čak 70 vozača upravljalo vozilom sa više od 2,00 promila alkohola, što se prema važećim propisima smatra nasilničkom vožnjom.

Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija kontrolisala je više od 81.000 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je i dodatnih 18.100 drugih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, kao i da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili druga opojna sredstva.

Iz MUP-a poručuju da će pripadnici saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama, sa posebnim akcentom na otkrivanje prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda i težini njihovih posledica.