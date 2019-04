Proširenje elektroenergetske mreže na području Grada Kruševca

Sa izgradnjom 110 kilovoltnog kabla koji će povezivati trafo stanice Kruševac 1 i 3 obezbediće se neophodna elektroenegetska infrastruktura za priključenje novih kupaca električne energije na širem području Grada. Projekat vredan oko 400 miliona dinara finansira Elektromreža Srbije i trebalo bi da bude realizovan do kraja jeseni ove godine. Tim povodom danas je u kabinetu gradonačelnice održan sastanak sa predstavnicima EMS Srbija

Nakon sastanka u Gradskoj kući, predstavnici lokalne samouprave su sa predstavnicima Elektromreže Srbije, kruševačke Elekrodistribucije i Elektromontaže Kraljevo, obišli trafostanicu Kruševac 3 , kako bi i zvanično bio obeležen početak radova na izgradnji 110 kV kabla koji će povezivati trafostanice Kruševa 1 i 3.

– Ovo je od nemerljivog značaja za Kruševac, za stabilnost snabdevanja električnom energijom našeg grada i naše privrede. Na ove radove čekalo se dugi niz godina i ovo je jedna od najvažnijih investicija jer ćemo na ovaj način obezbediti da Kruševac, okolina i privreda imaju stabilno snabdevanje električnom energijom – kazala je Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca.

Jelena Matejić, generalna direktorka Elektromreže Srbije, rekla je da joj je čast što EMS može da pruži zamajac razvoju ovog regiona, pre svega pririverdi i razvoju grada, u smislu obezbeđenja sigurnosti napajanja od strane prenosnog sistema, dalje prema distributivnoj mreži Srbije.

– U ovaj projekat uložiće se oko 400 miliona dinara, od čega 35 miliona dinara u opremanje polja koja koje je već realizovano u velikoj rekonstrukciji koju relazuje Elektromreža Srbije u poslednje tri godine, a odnosi se na Kruševac trafo stanicu Kruševac 1, u vlasništvu EMS. Preostali deo ulaže se u izgradnju kablovskog voda i to će biti prvi kablovski vod prenosnog sistema koji nije na području glavnog grada Srbije – rekla je Matejić.

Ispred izvođača radova, medijima se obratio Zoran Stanković, direktor Elektromontaže Kraljevo, istakavši tom prilikom da će ovaj projekat biti realizovan u najkraćem mogućem roku.

– Intencija je da projekat završimo do kasne jeseni .Već smo poručili kabal, kod nas je u Elektromotaži već mesec dana, tako da smo završili taj najdelikatniji korak .Trenutno radimo pripremne radove, što je faza koja uopšte ne ulazi u ovaj projekat, ali je neophodno da bude završena kako bi blagovremeno mogli da započenmo realizaciju čitave infrastrukture – rekao je Stanković, dodajući da je u ovom trenutku dnevno angažovano od 10 do 15 radnika, s tim da će ih u nekim fazama biti između 70 do 80.

Da su Grad Kruševac i ovdašnja Elektrodistribucija na ovaj projekat čekali 30 godina, te da se zahvaljuje kolegama iz EMS koji su prepoznali potrebu da se pomenuti kablovski vod izgradi u kratkom roku, kazao je Saša Ćirić, direktor ED Kruševac.

– Elektroprivreda Srbije i EPS distribucija u prethodnom periodu kompletno su opremili trafostanicu sa svim neophodnim elementima i delovima elektroenergetskog postrojenja kako bi taj priključni kablovski vod , 110 kilovoltni, pustili u funkciju u istom trenutku kada stigne do nas. Izgradili smo i veliki broj izvodnih ćelija 10 kilovoltnih i novih kablovskih vodova 10 kilovoltnih do novih destinacija gde će se širiti potrošnja električne energije u narednom periodu. Tu pre svega misli na stari Aerodrom ali i na područje centra grada, Kosturnica, gde je sada intenzivna izgradnja , te na još neke druge delove u pravcu Bagdale– kazao je Ćirić, naglasivši da Elektropriverda Srbije željno i spremno išćekuje ovaj kablovski vod, u cilju obezbeđenja neophodne elektroenergetske infrastrukture za priključenje novih kupaca elektrirčne energije na široj teritoriji Grada Kruševca.

Proširenje elektroenergetske mreže na području Grada Kruševca

