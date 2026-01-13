Proširena pomoć energetskim ugroženim kupcima: Oko 200.000 porodica sa nižim računima u prošloj godine

Status energetski ugroženog kupca tokom prošle godine omogućio je značajno niže račune za oko 180.000 domaćinstava u Srbiji, dok je za ovu godinu država obezbedila pomoć za približno 200.000 porodica

Kako je saopšteno, lane su pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas i grejanje ostvarila brojna domaćinstva, među kojima je bilo oko 100.000 penzionera i približno 11.000 vojnih invalida. Popusti na račune za utrošenu električnu energiju kretali su se između 20 i 40 odsto, u zavisnosti od kategorije korisnika.

Prijavljivanje građana za sticanje statusa energetski ugroženog kupca počelo je 1. januara ove godine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste ovo pravo i obezbede niže račune, ne samo za struju, već i za grejanje.

– Prijavljivanje energetski ugroženih kupaca počelo je već prvih dana ove godine. Raspitajte se i prijavite u svojim opštinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave, kako biste ostvarili ovo pravo. Moguće je dobiti popust i za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju – izjavila je ministarka, podsećajući da je reč o meri koja važi do kraja grejne sezone.

Energetski ugroženi kupci, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije i prirodnog gasa tokom grejne sezone, od oktobra do marta, kao i na popust od 40 do 60 odsto na račune za toplotnu energiju za svaki mesec obračuna.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, kao i dodatak za pomoć i negu drugog lica, mogu podneti zahtev u svojoj lokalnoj samoupravi, uz izjašnjenje da li žele umanjenje računa za struju, gas ili grejanje. Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana i mogu se podnositi tokom cele godine.

Izmenama Uredbe o energetski ugroženom kupcu, Vlada Srbije je proširila krug korisnika, pa sada pravo na ovaj status imaju i penzioneri sa penzijama do 31.092,11 dinara. Ovo pravo ostvaruje se bez podnošenja zahteva, po službenoj dužnosti, u postupku koji pokreće jedinica lokalne samouprave. Penzioneri sa najnižim primanjima tako ostvaruju popust od 1.000 dinara na račune za električnu energiju u periodu od oktobra 2025. do marta 2026. godine.

Na iste olakšice, uz prethodno podnet zahtev, imaju pravo i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, vojnog ili civilnog invalida rata, kao i korisnici porodične invalidnine, u skladu sa propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.