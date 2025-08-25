Prosečna plata u Kruševcu 133.955 dinara

U Rasinskom okrugu prosečna neto zarada za jun iznosila je 125.984 dinara, dok je u Kruševcu prosečna plata bila 133.955 dinara. Među ostalim opštinama Okruga, najniže prosečne neto zarade zabeležene su u Aleksandrovcu i Varvarinu – 110.294, odnosno 112.590 dinara, dok su Brus i Trstenik imali proseke od 114.051, odnosno 113.330 dinara. Ćićevac je beležio zaradu od 119.915 dinara

U poređenju sa republičkim prosekom, gde je neto plata za jun iznosila 107.075 dinara, Rasinski okrug i Kruševac beleže znatno viša primanja, što ukazuje na relativno stabilnu lokalnu ekonomiju.

Na republičkom nivou prosečna bruto plata u junu dostigla je 147.947 dinara, a rast plata u periodu januar–jun 2025. nominalno je iznosio 11%, dok je realni rast bio 6,4%. U poređenju sa junom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade nominalno su porasle za 11,8%, a realno za 6,9%.

Podaci pokazuju da Kruševac prednjači u okrugu po visini prosečnih primanja, dok i ostale opštine beleže stabilan rast plata.

