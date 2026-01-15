Pronađena umetnička dela ukradena iz kuće kruševačkog umetnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, rasvetlili su dve teške krađe i krađu i podneće krivičnu prijavu protiv S. R. (2006) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela

Kako navode iz Policijske uprave u Kruševcu, on se sumnjiči da je 28. decembra 2025. godine provalio u kuću poznatog kruševačkog književnika i likovnog kritičara iz koje je ukrao 40 umetničkih slika koje su pripadale oštećenom i njegovoj sestri.

Takođe, S. R. je, kako se sumnja, krajem decembra, provalio u još jednu kuću iz koje je ukrao razne električne aparate i druge predmete, dok je iz treće kuće ukrao nekoliko tepiha.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala osumnjičenog, a pronađeno je 40 slika i 29 ikona koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, protiv osumnjičenog će biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Inače, S.R. je provalio u kuću poznatog kruševačkog književnika i likovnog kritičara, Ljubiše Bate Đidića iz koje je ukrao oko 40 umetničkih slika i ikona koje su pripadale Đidiću i njegovoj sestri, Mirjani Kaurin Đidić.

Oštećeni su istakli da su krajem novembra bili u Beogradu nekoliko dana, a po povratku u Kruševac nisu ulazili u atelje zbog hladnog vremena. Da je galerija opljačkana, primetili su 28. decembra kada je slučaj prijavljen policiji, te od tada počinje rad na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.

– Neki nacionalni zavičaj se slio u ove slike i onaj u kome smo mi, po nekim svojim dušama, iskazivali sebe. Kada smo pred jednu buduću izložbu, koja je moja sestra trebalo da održi u Galeriji Milića od Mačve za Svetog Savu, ušli u atelje da pogledamo situaciju i da se tehnički organizujemo, imali smo šta da vidimo – sve je bilo prazno – naveo je Ljubiša Bata Đidić.

N. L.