Promocije knjige “Put ka pozorištu” Nebojše Bradića

Povodom obeležavanja Dana pozorišta u Kruševcu, održana je promocija knjige „Put ka pozorištu“ reditelja i našeg sugrađanina, Nebojše Bradića. Ideja da objavi knjigu došla je tokom pandemije korona virusa, kada je autor odlučio da svoje eseje i putopise okupi i organizuje tako da se oni međusobno nadopunjuju i zajedno odgovaraju na pitanje kako da na pozorište gledamo kao na mesto koje donosi opasnosti i kako da u njemu gradimo poverenje za sve one koji veruju u moć umetnosti

– Ova knjiga predstavljena je u brojnim gradovima širom Srbije i drago mi je da smo konačno ovde, u gradu gde je sve i počelo i u sali gde oživljavaju brojne uspomene i sećanja u vidu bleskova. U pitanju su eseji nastali u različitim prilikama i na različitim mestima, najviše u subotnjem kulturnom dodatku Politike. Svi ovi tekstovi stojeći jedan pored drugog međusobno komuniciraju – rekao je Nebojša Bradić pred punom salom Kruševačkog pozorišta.

Knjiga „Put ka pozorištu“ nastala je tokom pandemije korona virusa kada ja autor promišljao o pitanju izolacije.

– U prvom delu knjige „Stranputicama kroz koronu“ bavio sam se fenomenom izolacije, a zatim sam pisao o piscima, koje sam režirao, ali onima koje nisam, kao što je Šekspir. Jedan deo posvećen je i piscima savremenicima, jedan muzičkom teatru. Pisao sam o prostorima u kojima su nastajale moje predstave, a jedan od njih je upravo ovo pozorište.

Pored ovih tema, u knjizi su se našli i putopisi sa Bradićevih putovanja, kao i poglavlje „Zanat pozorišnog hodočasnika“, koje predstavlja svojevrsno uputstvo glumcima. Da se ovoj knjizi može govoriti kao o svojevrsnoj intelektualnoj autobiografiji, smatra Zoran Hamović glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Klio.

– Tekstovi ove knjige su birani kao zbornik radova koji daju jednu vrstu intelektualnog kruga. U svim ovim tekstovima pored Nebojšine ljubavi prema pozorištu vidi se nalog koji dolazi iznutra za stalnom promenom. Iz knjige neprekidno izvire ideja da se pozorište promeni na bolje, da se usvoje nova iskustva i da se ne dođe u situaciju u kojoj promene nema. Ta vrsta potrebe i aktivnosti, da se dodaje energija i menja struktura jeste nešto što daje poseban draž ovoj knjizi.

Aleksandar Milosavljević, koji je takođe govorio na predstavljanju knjige istakao je značaj Bradićevog rada.

– Ova knjiga je zbirka eseja, putopisa, razmišljanja, fragmenata, svedočanstava o piscima koji su klasici kao Ibzen, ali i oni koji su bili naši savremenici kao što je Bora Pekić. Osim toga ona je svedočanstvo o Nebojšinom neprestanom razvoju i radu na sebi. Ako ne uzmete da čitate ovu knjigu zato što je uzbudljiva, ili vas ne zanima šta Nebojša misli o Šekspiru ili šta su elementi kulturne politike, onda ovu knjigu možete uzeti kao udžbenik koji odgovara na pitanje kako raditi na sebi – rekao je on.

Video porukom, oglasio se proslavljeni, kruševački glumac, Vojin Ćetković, i prisetio se brojnih predstava na kojima je radio sa Bradićem.

– Nebojša je čovek sa kojim sa proputovao celu našu zemlju, region i jedan deo Evrope. To je čovek koji me naučio da pozorište može da stigne svuda, i da se desi i na livadi, kao i u nezagrejanim salama bez rasvete. Naučio me je da je pozorište važno u životu, i da ako pridajem važnost svom poslu, da ću tek onda moj život imati neku smisao, i ne samo to, nego da ću uticati i na kreativno mišljenje naše publike. On je u to uvek verovao i veruje i dan danas.

Glumac, Nebojša Dugalić, koji se takođe obratio prisutnima preko video poruke, smatra da je Bradić ovom knjigom ovekovečio svoj dugogodišnji rad.

– On je ovom knjigom uspeo da otrgne od zaborava tragove koje smo ostavljali za sobom sve ove decenije trudeći se najbolje što smo mogli, da u okviru svoga dara, podelimo sa drugima nešto što će moći da se pamti. On je ovom knjigom ostavio trag budućim pokoljenjima – poručio je Dugalić na ovoj promociji.

Kruševačko pozorište, osnovano 29. marta davne 1946. i danas traje zahvaljujći angažovanju ljudi poput Nebojše Bradića.

– Bradić je živa istorija u poslednjih skoro pola veka. Radio je svašta, bio je reditelj, direktor, dramaturg, ministar i kada jedan takav čovek, koji ima toliko iskustva, odluči da napiše knjigu i da u njoj sažme sve što je bitno tokom svih ovih decenija, mislim da sa pravom možemo reći da svi jedva čekamo da je pročitamo, jer iz toga možemo mnogo da naučimo – poručio je Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta.

M.S.