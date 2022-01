Promocija ženskog preduzetništva: Salčići, zaboravljen srpski dezert

Nekada na selima tradicionalno pravljeni pred zimu, salčići iziskuju specifične sastojke kao i mnogo uloženog vremena i ljubavi kako bi zadovoljili ukus cele porodice. Danas za salčiće niko nema vremena, ali se oni mogu naći u rafovima i frižiderima nekih marketinških lanaca

Sastojak po kome su salčići dobili ime, jeste salo, te otuda tradicija da se prave pred zimu i tokom zime, kada je vreme svinjokolja.

Međutim, u današnje vreme, kada sladoled možemo bez imalo problema da kupimo usred zime, moguće je u ovom, tradicionalno zimskom kolaču, uživati tokom cele godine.

Salčići imaju sličnosti sa lisnatim testom, ali njih ne pravi mašina i u njih se ne stavlja margarin. Neretko je proizvod izložen kao salčić u nekoj pekari, ustvari samo lisnato testo, koje je preklopljeno da izlgeda kao ovaj starinski kolač.

– Salčići su nužno ručni rad. Ne postoji nijedna mašina koja će da maže salo po šest puta. Pre svega je teško nabaviti salo, a salo je čvrsto tkivo koje se mora dugo pripremati da bi uopšte došlo do stadiuma da može da se maže. Testo odmara po pola sata. Kada dođemo do samog mazanja, to mora da se maže nožem, ručno po šest puta – kaže Slavica Mićić, koja se odlučila da profesionalno pravi ovaj zahtevan kolač.

Ona objašnjava da njegovo pravljenje oduzima mnogo vremena i da celodnevnim radom može da napravi oko 50 kilograma salčića.

Naša sagovornica je slikarka, preduzetnica, domaćica. Naime, dok noćima slika za svoje izložbe širom Srbije, dnevne aktivnosti je posvetila pravljenju ovih kolača.

– Radim mnogo poslova, imam rođendaonicu u Ćićevcu, sa mužem imam preduzeće za prodaju polovnih poljoprivrednih mašina, ali proizvodnju salčića sam krenula iz ljubavi. Želim da ovaj kolač bude dostupan u Srbiji, da mladi znaju šta je to salčić – istakla je ona.

Naša sagovornica ne želi da kompromituje kvalitet svoje kreacije aditivima i veštačkim bojama, kao ni zamesnkim sastojcima poput margarina, jer kako ona kaže, to više nije taj kolač. Samim tim, ona svoje kolače duboko zamrzava i prodaje ih smrznutim te kupac može u svojoj rerni za 20 minuta imati vruće salčiće.

Sve je krenulo od salčića, ali ona pravi i vanilice, žito, tufahije, urmašice i mnoge druge „starinske“ kolače, kao i unikatnu kreaciju „La roses“.

– Urmašice ručno radim na češlju. Vanilice su rađene rukom, a ne mašinama. Starinski recept, od svinjske masti kako smo nekad jeli, a ne od margarina, ne od palminog ulja, kako se sada prave.

Proizvode kompanije „Slavia Exclusive“, iako im je sedište u Pojatu koje je u neposrednoj okolini, nije moguće kupiti u kruševačkim marketima. Za sada su dostupni i popularni u Kragujevcu i Beogradu.

Slavica Mićić želi da jednog dana, kada bude dovoljno potražnje, zaposli žene iz sela i da ih nauči kako da prave, ne samo salčiće, već sve tradicionalne kolače.

