Promocija ženskog preduzetništva: Obućarski zanat u rukama Jelene Veljković

Da zanati nisu rezervisani za muškarce, te da ih jednako dobro, ako ne i bolje mogu obavljati žene pokazuje Jelena Veljković. Sklonost prema poslu nasledila je od svoga dede, popularnog Bate, koji je nekoliko decenija držao obućarsku radnju u centru grada. Iz ljubavi prema njemu, ali i želje da nastavi porodični posao nastavila je da se bavi obućarstvom, sada na novoj lokaciji, ali pod starim imenom „Bata sport KŠ“. Malu radnja u Jakšićevoj ulici broj 10, uspešno vodi već deset godina. Popravka obuće, tašni, rančeva, ali i proizvodnja kožnih kaiševa – sve na jednom mestu

– Nakon završene gimnazije, 2012. godine, preminuo mi je deda koji je držao obućarsku radnju. Njegova želja bila je da ga neko nasledi. Kako se i moj otac bavi ovim poslom, lako sam donela odluku da se okušam u zanatu. Vremenom sam videla da mi ide od ruke, posao je raznolik, dinamičan. Danas, deset godina kasnije, i dalje radim – priseća se Jelena Veljković.

Osnove posla naučila je brzo, uz dobro mentorstvo, vremenom je postala jedan od najtraženijih majstora u gradu.

– Vremenom sam se usavršavala. U ovom poslu je bitno steći rutinu, to je glavna stvar. Da te posao ne opterećuje, da ga radiš rutinski. Tehnika se nauči, bitno je da uživaš u tome, pa tako ja sada veliki deo nekih sitnih popravki mogu da uradim i u mraku – kroz smeh objašnjava ona.

Početak je bio težak, jer je, kako navodi, bila sama u poslu.

– Susretala sam se sa svakakvim predrasudama. Govorili su „Gde je majstor“ kada uđu u radnju, a kada im kažem da sam ja majstor, gledali su me popreko. Sada je drugačije, znaju da umem da radim svom posao i da sam dobra u tome. Rad sa ljudima nije lagan. Svi dolaze sa različitim željama i prohtevima. Nekada traže nerealne stvari, a i u tim situacijama svakome mora da se izađe u susret. Strah je bio glavni problem, kako će sve da bude, da li ja to mogu, ali sada toga nema – dodaje Jelena.

Kao jedan od glavnih problema ističe nezainteresovanost grada i države za pomoć zanatlijama.

– Nekih subvencija je u početku bilo i trebalo je da ih iskoristim za nabavku mašina i alata, ali sam morala, od tih subvencija, da uplatim doprinose dok sam bila na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Dodatnih olakšica od grada i države više nije bilo i zato mi je još teže da opstanem u ovom poslu – govori Jelena.

Posao je prvenstveno manuelan. Šivaća mašina je, pored veštih ruku, najbitnija za rad u obućarstvu.

– Veliki deo mašina nasledila sam od dede, neke sam i kupila. Šivaće mašine kako one od pre sto godina, tako i ove danas funkcionišu po istom principu. Klešta i noževi su takođe ključna stvar, sve u svemu bitno je ulagati u dobre alate i kvalitetan materijal kako bismo zadovoljili naše mušterije – priča ona.

Ljudi u njen lokal dolaze po preporuci. Posla ima, ali potrebno je mnogo rada i vremena da bi se moglo pristojno živeti od ovog zanata.

– Uvek imam posla. U manjem ili većem obimu. Radim neke komplikovanije popravke koje i koštaju više. Međutim da bi se zaradilo stvarno je potrebno odricanje i rad do 10 sati dnevno, jer se mahom rade manje opravke koje ne koštaju puno. Trenutno nisam u situaciji da radim punim kapacitetom jer imam malo dete kod kuće, koje još uvek ne ide u vrtić – dodaje ona.

Pored standardnih usluga koje se mogu naći u obućarskim radnjama, Jelena se bavi i proizvodnjom kožnih kaiševa.

– Kaiševi su kožni i zaista kvalitetni. Naša ciljna grupa je i u tom segmentu nešto drugačija. Standardna dimenzija kaiša je 115-120 santimetara, a mi imam i do 180 santimetara. Cena se kreće od 1500 do 3000 dinara. Garancija je godinu dana, šta god da mu se desi, mi to pokrivamo – objašnjava Jelena.

Jelena posao voli, a i mušterije, koje svakodnevno dolaze u njen lokal, zadovoljne su urađenim. Njen rad svako može da prati na fejsbuk stranici „Obućar Bata Sport KŠ“.

– Mladi ljudi su na internetu, pa sam se tako i odlučila za ovaj način reklamiranja. Nekada oni nisu ni svesni šta sve može da se uradi sa obućom. Iz tog razloga počela sam da postavljam fotografije pre i posle popravke – za kraj dodaje Jelena.

S.M.