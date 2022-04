Promocija odobojkaša Antene šampiona Druge lige

Muški OK Antena iz Kruševca danas je u poslednjem meču Druge lige kao domaćin pobedio OK Gračac iz istoimenog mesta kod Vrnjačke Banje 3:2 i sa 18 pobeda i jednim porazom definitivno osvojio titlulu šampiona. Kruševljani će u bazaru sa OK Partizan 2 iz Beograda, ekipom Mladosti iz Bačkog Petrovca i OK Topličanin iz Prokuplja, od 25. do 27. aprila izboriti kako tvrde plasman u Prvu ligu

Slavlje pod Bagdalom počelo je trubačima i kolom za podvig u do sada drugoligaškom takmičenju, a završneo trijumfom poslednjeg susreta u ovom rangu nad OK Gračac 3:2.

Komesar Druge lige Nenad Šušić, na svečanosti je uručio kapitenu Kruševljana Mirku Miletiću pehar za titulu šampionata, a igrač domaćeg tima, Miloš Živković, bio je najbolji pojedinac u redovima pobedničkog tima iz Lazarevog grada.

-Drago mi je što smo i na ovom poslednjem prvenstvenom susretu potvrdili epitet najboljeg i zasluženo idemo dalje- rekao je Živković.

Prva ličnost kluba, Dragoslav Milovanović bio je presrećan učinkom svojih pulena.

-Za 28 godina postojanja ovo je kruna našeg uspeha. Očekujemo da nećemo prokockati priliku i u baražu. Tim pre, što ćemo verovatno biti domaćini u baražu, ali svejedno, i da ne budemo, već mo viđeni u Prvoj ligi.Razume se, računamo i na podršku lokalne samouprave u završnici našeg podviga-besedi Dragoslav Milovanović.

Lj. Marković