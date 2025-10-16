Promocija knjige „Rođen sam da verujem“ u Sabornom hramu u Kruševcu

Postavljeno: 16.10.2025

Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog gospodina Davida, u Sabornom hramu Svetog Georgija u Kruševcu biće održana promocija knjige autora Uroša Tihomirovog Joksimovića pod naslovom „Rođen sam da vjerujem“, u petak, 17. oktobra sa u 18 i 30 časova

O delu će govoriti protojerej-stavrofor Dragi Veškovac, sekretar mitropolita kruševačkog, hadži Bratislav Nikolić, pravoslavni publicista, i Danica Petrović, dramski umetnik, dok će se prisutnima obratiti i sam autor.

Promocija knjige „Rođen sam da vjerujem“ predstavlja priliku da se vernici i ljubitelji duhovne literature bliže upoznaju sa delom koje, kroz ispovest vere i ličnog iskustva, svedoči o snazi duhovnosti u savremenom svetu.
Umetnički deo programa obogatiće hor Sabornog hrama, koji će svojim pojanjem doprineti duhovnoj atmosferi ovog događaja.

Izvor: SPC Eparhija kruševačka

Bioskop: Ponavljanje „Tafiti: Pustinjska avantura“ i to je to

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. oktobar 2025., 15:39
 

Delimično oblačno
16°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 3 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top