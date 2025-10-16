Promocija knjige „Rođen sam da verujem“ u Sabornom hramu u Kruševcu

Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog gospodina Davida, u Sabornom hramu Svetog Georgija u Kruševcu biće održana promocija knjige autora Uroša Tihomirovog Joksimovića pod naslovom „Rođen sam da vjerujem“, u petak, 17. oktobra sa u 18 i 30 časova

O delu će govoriti protojerej-stavrofor Dragi Veškovac, sekretar mitropolita kruševačkog, hadži Bratislav Nikolić, pravoslavni publicista, i Danica Petrović, dramski umetnik, dok će se prisutnima obratiti i sam autor.

Promocija knjige „Rođen sam da vjerujem“ predstavlja priliku da se vernici i ljubitelji duhovne literature bliže upoznaju sa delom koje, kroz ispovest vere i ličnog iskustva, svedoči o snazi duhovnosti u savremenom svetu.

Umetnički deo programa obogatiće hor Sabornog hrama, koji će svojim pojanjem doprineti duhovnoj atmosferi ovog događaja.

Izvor: SPC Eparhija kruševačka