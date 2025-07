Promocija knjige Radomana Kanjevca „Prodavnica magle“

U četvrtak od 20 časova u Legatu Milića od Mačve će biti predstavljena knjiga pesnika i novinara Radomana Kanjevca „Prodavnica magle“

Oblikovana u maniru lirske meditativne proze, knjiga „Prodavnica magle“ neobičan je nastavak knjige „Čovek u senci“, koja je u Glasniku doživela dva izdanja. Sažetim i jezgrovitim pesničkim stilom Kanjevac, ovog puta u formi eseja i putopisa promišlja savremeni svet i titraje duše čoveka smeštenog u njemu.

Raznolikost tema meandrira između krajnje ličnih i sveprisutnih, poput hodočašća na Svetu Goru, sećanja na majku, impresija sa Novakom Đokovićem… Prodavnica magle čitaocu otkriva piščeve damare i ushićenja, katkad misaono, katkad duhovito, a ponekad i ironično tumačeći stvarnost koja nas okružuje. Kroz radost čitanja u njoj su ponuđeni odgovori na brojna pitanja.

Biografija

Radoman Kanjevac rođen je u Stupu kod Sjenice 17. maja 1960. godine.

Od 1982. do 1985. godine bio je glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202. Emisije koje je od 1985. do 1989. godine uređivao na programima Radio Beograda – Prodor, Niko kao ja, To je samo rock`n`roll – bile su, po oceni radio kritike, primeri inovativnog i angažovanog radio novinarstva. U maju 1989. godine bio je glavni i odgovorni urednik televizijskog OK kanala, preteče kasnijeg Trećeg kanala Radio televizije Srbije, prve nezavisne televizije u Beogradu.

Široj rokerskoj populaciji Radoman Kanjevac poznat je kao pisac stihova za muziku grupe Galija. U prestižnoj antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića „Pesme bratstva i detinjstva“ zastupljen je sa 12 pesama. Nakon saradnje sa Galijom objavio je nekoliko knjiga pesama.

Za njegovu knjigu „Kao ruka niz vrat kontrabasa“ (1999.) Petar Živadinović je rekao da je ovo „knjiga poezije koja me je podsetila na jednog pesnika savremenog, posle kojeg teško da vidim nekog drugog velikog, a to je Fernando Pesoa”.

Profesor Aleksandar Jerkov rekao je da „Kanjevčeva poezija gotovo lagana, neprimetna, ćarlija kao dah vetra, u kojoj slike, čak i kad sežu za nekom tamnom, dalekom pozadinom, uvek deluju pitomo, blisko, drago, kao jedna laka stvar koju pesnik hoće da nam saopšti”.

O njegovoj poemi „Mislim da ne znaš s kim imaš posla, mala“, objavljenoj 2000. godine u bibliofilskom izdanju, dr Draško Ređep je napisao da, „posle Vere Pavladoljske Matije Bećkovića, možda u našoj lirici opredeljeno ljubavnoj nije bilo štiva koje bi, kao ovo Radomana Kanjevca, vlastito okruženje posmatralo ne kao scenografiju nego i kao sudbinu”. Bojana Stojanović Pantović kaže da je „Kanjevac pre svega pesnik atmosfere, pesnik jednog raspoloženja”, dr Jasmina Ahmetagić poredila je njegovu poeziju, „koja se odlikuje komunikativnošću bez raspričanosti i suvišnih reči”, sa poezijom Abdulaha Sidrana, a mlada beogradska književna kritičarka Sonja Kovljanić kaže da ovaj pesnik piše poeziju koja se lako čita, ali dugo pamti.

„Rečenicom koja svoju uzbudljivost duguje, pored ostalog, i sposobnosti da u isti mah bude i odvažno iskrena i otmeno suzdržana, i zajedljivo ironična i lekovito blaga, Kanjevac s lakoćom koja razoružava lako dopire do čitaoca, svesno prkoseći naslovu pod kojim su okupljene njegove pesme u ovoj knjizi”, napisao je profesor Zoran Paunović, preporučujući čitaocima knjigu Kraj poezije, objavljenu u izdanju izdavačke kuće „Plato books” iz Beograda.

O knjizi „Čovek u senci“, sastavljenoj od Kanjevčevih literarnih odlomaka, marginalija, beleški i zapisa, objavljenoj 2010. godine u izdanju „Službenog glasnika”, rok kritičar Peca Popović je, u tekstu pod naslovom „Mudrac iz senke“, napisao da je to „knjiga koja predstavlja događaj više vrste i „Znakove pored puta” za rokenrol generacije„.

Pesnik Radoman Kanjevac dobitnik je mnogih nagrada: Zlatne značke Kulturno – prosvetne zajednice Srbije, Zlatni Beočug, za trajni doprinos kulturi Beograda, nagrade Radoje Domanović i Dimitrije Davidović,Pečat Narodnog pozorišta i „Zlatna Nika“ Internacionalnog festivala reportaže „Interfer“

O. M.