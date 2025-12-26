Promene u FK Napredak: Ristić sportski direktor, Drinčić šef struke

Uoči početka aktuelnog šampionata oformio je Napredak tim sa igračima sa zavidnim rejtingom i najmanje što se očekivalo bio je plasman u plej – of. Sticajem različitih okolnosti, ništa od planiranog nije ispunjeno i jasno je da su promene neminovne. Tim pre, jer ulazi Napredak u godinu jubileja, kada se obeležava 80 godina postojanja Kluba, koji je Odlukom Gradskog veća od 23. decembra proglašen za organizaciju u oblasti sporta od posebnog značaja za Grad Kruševac

Prva promena po završetku jesenjeg dela prvenstva je postavljanje novog sportskog direktora i novog stručnog štaba.

Za sportski sektor u buduće će biti zadužen Bratislav Ristić, koji je po završetku bogate igračke karijere ostao u fudbalu. Bio je sportski direktor niškog Radničkog, potom pančevačkog Železničara, koji je za njegovog mandata imao nekoliko interesantnih ulaznih, ali i unosnih izlaznih transfera. Novu misiju ima u Napretku…

– Želim da se se zahvalim predsedniku Kluba gospodinu Neneziću i Upravnom odboru na ukazanom poverenju. Svestan sam situacije, ali tu smo da bi pokrenuli stvari na bolje. Neće biti lako, biće nam potrebna pomoć svih dobronamernih ljudi. Verujem da možemo da napravimo zdravu priču. Biće promena u igračkom kadru. Kratko je vreme da sve sredimo, ali se nadam da ćemo uspeti. Naš cilj je da opstanemo u Super ligi i da postavimo zdrave temelje za budućnost – istakao je na promociji sportski direktor Bratislav Ristić.

Nikola Drinčić, kao fudbaler, sjajni vezista, je svima u fudbalskom svetu dobro poznat. Trenersku karijeru je počeo kao asistent u stručnom štabu IMT – a, vodio je potom Zemun, pa niški Radnički. U prethodnom periodu se opredelio za usavršavanje i sada ispred sebe ima veoma težak zadatak.

– Minula sezona nije protekla kako treba, ali ne treba se više osvrtati. Cilj je da napravimo dobar tim, uz podršku predsednika Nenezića i sportskog direktora Ristića i da napravimo neki pomak. Ne bežim od odgovornosti. Sa mnom su stigli prvi pomoćnik Dejan Babić, trener golmana Stefan Radulović i kondiconi Đorđe Vlajković. Sarađujemo od početka, uigrani smo i jedva čekamo da krenemo. Priključićemo Vladimira Miljkovića, mog dugogodišnjeg prijatelja. Radi već u mlađim kategorijama, poznata mu je situacija u Klubu, što će svakako biti od koristi – naglasio je novi šef struke Nikola Drinčić.

Na veoma posećenoj konferenciji za medije novinare je interesovala sudbina Radoslava Bataka. On je trenutno na bolovanju, a po povratku ugovor sa njim će biti sporazumno raskinut.

Početak priprema je zakazan za 2. januar, a ekipa se već 9. seli u Tursku, u staru bazu u Beleku.