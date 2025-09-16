„Proleter“ iz Kruševca obeležio osam decenija postojanja

Sportsko udruženje „Proleter“ iz Kruševca ove godine je obeležilo 80 godina od osnivanja

Nastalo je 1945. godine, odmah nakon Drugog svetskog rata, u talasu obnove i razvoja sporta širom tadašnje Jugoslavije, a dvadeset godina kasnije registrovano je kao sportsko društvo „Proleter“. Poseban trenutak u istoriji udruženja zabeležen je 1988. godine, kada je u Kruševcu organizovana prva olimpijada Roma, koja je okupila predstavnike čak 35 gradova.

Grad Kruševac, sa bogatom istorijom i sportskom tradicijom, bio je domaćin obeležavanja ovog značajnog jubileja. Tim povodom odigrane su prijateljske utakmice sa klubovima iz Niša i Brusa, a manifestaciji je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Ona je članovima „Proletera“ poželela da i u godinama koje dolaze nastave da okupljaju mlade sportiste, promovišu zdravlje i sportski duh, kao i da ovakvih susreta bude što više.

Nakon prijateljskih utakmica dodeljene su nagrade, a jubilej je obeležen i zajedničkim druženjem svih učesnika. Udruženje „Proleter“ već decenijama je važan deo lokalne zajednice i mesto okupljanja brojnih ljubitelja sporta.