„Proleter“ iz Kruševca obeležio osam decenija postojanja

Postavljeno: 16.09.2025

Sportsko udruženje „Proleter“ iz Kruševca ove godine je obeležilo 80 godina od osnivanja

Nastalo je 1945. godine, odmah nakon Drugog svetskog rata, u talasu obnove i razvoja sporta širom tadašnje Jugoslavije, a dvadeset godina kasnije registrovano je kao sportsko društvo „Proleter“. Poseban trenutak u istoriji udruženja zabeležen je 1988. godine, kada je u Kruševcu organizovana prva olimpijada Roma, koja je okupila predstavnike čak 35 gradova.

Grad Kruševac, sa bogatom istorijom i sportskom tradicijom, bio je domaćin obeležavanja ovog značajnog jubileja. Tim povodom odigrane su prijateljske utakmice sa klubovima iz Niša i Brusa, a manifestaciji je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Ona je članovima „Proletera“ poželela da i u godinama koje dolaze nastave da okupljaju mlade sportiste, promovišu zdravlje i sportski duh, kao i da ovakvih susreta bude što više.

Nakon prijateljskih utakmica dodeljene su nagrade, a jubilej je obeležen i zajedničkim druženjem svih učesnika. Udruženje „Proleter“ već decenijama je važan deo lokalne zajednice i mesto okupljanja brojnih ljubitelja sporta.

Direktorka Gimnazije negira incident: Učenik samo poprskan krečnim mlekom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. septembar 2025., 17:50
 

Uglavnom vedro
28°C
Apparent: 16°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 96%
Vetar: 0.6 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top