Programom i poklon predstavom kompanija „Kromberg i Šubert“ obeležila 8. mart

Skupom na kome su govornici podsetili na rodnu ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije polova te poklon predstavom za zaposlene, monodramom glumice Andjelke Prpić „Šta me snadje“, kompanija „Kromberg i Šubert“ obeležila je Međunarodni dan žena, 8. mart

Cilj skupa, organizovanog povodom ovog praznika, bio je i da podigne svest lokalne zajednice o važnosti ove teme te da podrži Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost, posebno dela koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena.

Radnicama i radnicima ove kompanije obratila se gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, prva žena na toj poziciji. Ona je kazala da je danas na mestima odlučivnja znatno više žena nego pre nekoliko godina.

-Pre desetak godina u Skupštini Grada je medju 70 odbornika bilo svega nekoliko žena. Danas je to svako treće mesto. Na to obavezuje Zakon, ali je to šansa da se žene izbore i za veće učešće – kazala je Palurovićka.

Napomenula je da su žene nedovoljno zastupljene u Savetima mesnih zajednica, gde ih je svega devet odsto. Pozvala je sugradjanke da se angažuju na to nivou jer se tu donose bitne odluke za svakodnevni život, poput predloga koja bi ulica trebalo da se popravi, da li je potrebno ulično svetlo, vrtić.

Da se Nacionalna služba za zapošljavanje trudi da kroz mere aktivne politike zapošljavanja u kojima žene kao teže zapošljiva kategorija imaju prednost, trudi ekonomski da ih ojača kazala je načelnica službe za posredovanje u zapošljavanju u filijali NSZ u Kruševcu Suzana Mladenović. U Kruševcu je, prema podacima te službe, od oko 12.000 nezaposlenih 7.000 žena.

Kompanija „Kromberg i Šubert“ kroz zapošljavanje oko 800 ljudi u Kruševcu, medju kojima je više od polovina žena, takodje doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. To je kazao menadžer Odeljenja ljudskih resursa kompanije „Kromberg i Šubert“ Miloš Stojadinović. On je napomenuo da kompanija zapošljava žene različite starosne dobi, od 19 do 55, godina, da žena ima na svim pozicijama i da se njihove zarade ne razlikuju od zarada njihovih kolega, odnosno da su meriloa za visinu zarade jednio odgovornost odredjene pozicije i kvalitet rada.

Zanimljivo je da je kompanija „Kromberg i Šubert“ povodom 8. marta darivala zaposlene oba pola uz obrazloženje jer nisu važni pokloni već je važno ukazati na rodnu ravnoptravnost, ženska prava te na probleme sa kojima se žene danas susreću.

