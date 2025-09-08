Program podrške ženskom preduzetništvu – prezentacija u RPK Kruševac

Udruženje ENECA, u okviru projekta Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana, poziva zainteresovane žene da se prijave za učešće u programu podrške ženskom preduzetništvu. Prijave su otvorene do kraja septembra, a prezentacija poziva će biti održana u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu

Poziv je otvoren za žene starije od 18 godina sa poslovnom idejom ili registrovanim biznisom. Posebna pažnja posvećena je ženama iz ranjivih i marginalizovanih grupa, uključujući žene sa invaliditetom, nezaposlene duže od godinu dana, pripadnice nacionalnih manjina, samohrane majke, mlade žene do 30 godina, starije od 50 i žene iz ruralnih područja.

Program uključuje ciklus obuka pod nazivom „Pokreni ili unapredi svoj posao“, tokom kojih će učesnice kreirati biznis plan i dobiti potrebne materijale i mentorstvo.

Nakon završetka obuka, najbolje ideje biće podržane grant sredstvima u iznosu do 2.500 evra za start-up biznise i do 5.000 evra za unapređenje postojećih. Pored finansijske pomoći, učesnice će imati stručnu podršku u vođenju biznisa i povezivanje sa tržištem, finansijskim institucijama i mrežama žena preduzetnica.

Info sesija u Kruševcu zakazana je sutra, 9. septembra u 12 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac. Tada će zainteresovane žene dobiti detaljna objašnjenja o pozivu, kriterijumima i procesu selekcije, kao i pomoć pri popunjavanju prijave.

Za dodatne informacije zainteresovane mogu kontaktirati Udruženje Okular na telefon 060/5656 191.