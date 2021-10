Profesor Jerkov o Ćosiću: Veliki pisac i kontroverzna ličnost druge polovine 20.veka

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca 14. oktobra i stogodišnjice rođenja Dobrice Ćosića u Narodnoj biblioteci je održano predavanje o književnom delu tog pisca. Predavanje je držao dr Aleksandar Jerkov, redovni profesor Univerziteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” , a poštovaoci Ćosićevog dela su se pridružili diskusiji

-Ovo predavanje je moj mali doprinos, da obeležimo jednu lepu godišnjicu i naš odnos prema velikom piscu i istovremeno kontroverznoj ličnosti druge polovine 20. veka o kojoj će tek biti rasprava istorijskih i političkih, ali i književno-kritičkih – kaže Jerkov.

Dodaje da nije siguran da li je on pozvan da govori o ovoj temi:

-Dobrica Ćosić i ja se nismo voleli, mislim da je pošteno da to bude rečeno. Poslednjih godina njegovog života proveli smo nekoliko vrlo lepih večeri u dugim razgovorima. On je obeležio drugu polovinu 20. veka u književnosti, njegovo delo je imalo veliku radijaciju i moć. To je lektirni pisac u svesti svakog obrazovanog građana Srbije u poslednjih šezdeset godina.

Ne treba zaboraviti da je Ćosić, posle krize socijalističkih sistema, među piscima koji su postali istaknute ličnosti nove epohe i novog vremena.

–On je imao važne uloge u kulturi, politici i javnom životu Srbije. Završio je javni život na visokim dužnostima i iz te perspektive pitanje je koliko smo u stanju da objektivno i nepristrasno ocenjujemo njegovo književno delo, bez obzira na to kakav stav zauzimamo prema njegovim ideološkim i političkim uverenjima, ili njegovim izborima u realnom dobu – ističe Jerkov.

Ideologija nije vezana samo za njegovo delovanje u javnosti, nego istovremeno postoji kao neki vid idelogije u književnosti.

-Ideologija u književnosti je voema važna tema, važno je relacija između metafizičkih sila, istorijskog saznanja i ideologije i pre svega estetičkih dometa ovog autora. Da bismo došli do toga kako da ocenimo njegovo delo videćemo da imamo velikih muka dok pokušavamo da shvatimo gde to delo ima svoj književni život po sebi, a gde je život književnih dela nerazdvojivo uvezan u okolnosti njegovog javnog i političkog delovanja-navodi on.

Ćosićev ogroman romaneskni ciklus je srce njegovog dela.

-On je pisac čiji su “Koreni” i ceo ciklus koji pokušava na literarni način da opiše istoriju Srbije i njen razvoj, ostavili važan trag u našem razumevanju kako se menjala i transformisala srpska književnost-zaključio je Jerkov.

M.S.