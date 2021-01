Izložbu Margarete Jelić „Drugi prostori“ možete pogledati u produženom terminu, do 27. januara, poručuju iz kruševačke Umetničke galerije

„Univerzum sagledan kroz mikroskop ili kosmos kroz veoma snažan teleskop pokazuju nam da je ono što mi doživljavamo kao stvarnost zapravo jedan od bezbroj različitih svetova, a da i njegov stvarni izgled možemo samo donekle da spoznamo našim nesavršenim čulima“, kaže Marina Martić, u tekstu u katalogu izložbe koja je u kruševačkoj Umetničkoj galeriji otvorena 18. decembra.

Na otvaranju izložbe, autorka je za KruševacGrad rekla da je ideja za ova dela nastala prilikom njenog boravka u prirodi u Umetničkoj koloniji Ečka 2016. godine.

– Posmatrala sam prirodu izbliza, trudila sam se da posmatram drveće, cveće jako blizu kao da sam neki insekt i na taj način da se približim nečemu, i iz druge perspektive vidim stvari – rekla je Margareta Jelić za naš portal.

Za sve one koji nisu stigli da pogledaju ciklus od osam radova koje je Margareta Jelić stvarala u periodu od 2016. do danas, Galerija je odlučila da zadrži otvorena vrata do naredne srede.

N.B.

Produženo razgledanje „Drugih prostora“

Izložbu Margarete Jelić "Drugi prostori" možete pogledati u produženom terminu, do 27. januara, poručuju iz kruševačke Umetničke galerije "Univerzum sagledan kroz mikroskop ili kosmos kroz veoma snažan teleskop pokazuju nam da je ono što mi doživljavamo kao stvarnost zapravo jedan od bezbroj različitih svetova, a da i njegov stvarni izgled možemo samo donekle da spoznamo našim nesavršenim čulima", kaže Marina Martić, u tekstu u katalogu izložbe koja je u kruševačkoj Umetničkoj galeriji otvorena 18. decembra. Na otvaranju izložbe, autorka je za KruševacGrad rekla da je ideja za ova dela nastala prilikom njenog boravka u prirodi u Umetničkoj koloniji Ečka 2016.…