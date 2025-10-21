Produžen rok za prijave na konkurs za upis polaznika u Centar za policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je produžen rok za podnošenje prijava na Konkurs za upis 850 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Rok koji je počeo da teče 16. septembra 2025. godine, produžen je do 31. oktobra 2025. godine, zaključno sa tim danom

U ostalim delovima, Konkurs za upis 850 polaznika, koji je objavljen 15. septembra 2025. godine, ostaje nepromenjen.

Zainteresovani kandidati integralni tekst Konkursa i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava mogu preuzeti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku, ili klikom https://www.copo.edu.rs/wp-content/uploads/2025/09/plakat-850.pdf