Produžen rok za isplatu povraćaja polovine školarine studentima

Studenti samofinansirajućih programa dobiće još nekoliko dana da ostvare pravo na povraćaj dela školarine, jer je Ministarstvo prosvete produžilo rok za isplatu 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini

Ova mera, koja se primenjuje na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, znači da studenti mogu da dobiju nazad polovinu iznosa koji su platili za predmete koje prvi put upisuju. Do sada je pravo ostvarilo gotovo 50.000 mladih, ali je Ministarstvo odlučilo da dodatno obuhvati i one kojima je tokom godine prestao status studenta, na primer, zbog ispisa, prelaska na drugu školu ili drugih razloga.

Za mnoge porodice i same studente, ovaj povraćaj nije beznačajan. Studenti koji studiraju daleko od doma plaćaju stanarinu, prevoz i druge troškove života, a roditelji često snose teret redovnog plaćanja školarine. Svaki povraćeni dinar može pomoći u ublažavanju finansijskog opterećenja, a studentima omogućava da se više posvete učenju i obavezama.

Novi krajnji rok za uplatu sredstava je 30. decembar, što znači da još uvek postoji prilika da tražena sredstva stignu na račune pre kraja godine.