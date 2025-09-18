Produžen rok — još 60 dana za nabavku traktora

Postavljeno: 18.09.2025

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je poljoprivredne proizvođače da je doneta Dopuna broj 1 Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, u delu koji se odnosi na nabavku novog traktora za 2025. godinu

Prema toj dopuni, podnosiocima zahteva koji su ostvarili pravo na podsticaje i za koje postoje raspoloživa finansijska sredstva, utvrđuje se dodatni rok od 60 dana za realizaciju odobrene investicije i za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti Kontakt centru Uprave za agrarna plaćanja svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova na telefonske brojeve: 0800/106-107, 011/3020-100, 011/3020-101 i 011/3020-118. Takođe je moguće poslati elektronski upit na adrese: [email protected] i [email protected].

