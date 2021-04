Produžava se grejna sezona

Zbog najavljenih nižih temperatura u narednim danima, grejna sezona u Kruševcu biće produžena do 1. maja, po potrebi i duže

– Grejna sezona koja zvanično traje do 15. aprila ove godine će biti produžena za dve nedelje, možda i nekoliko dana duže, ukoliko bude bilo potrebe. Takvu odluku poslovodstvo Toplane donelo je zbog najavljenih nižih temperatura u narednim danima i činjenice da građani zbog aktuelne epidemiološke situacije dosta vremena provode u svojim stanovima – kaže Jovana Dimitrijević, PR menadžerka Gradske toplane, uz podsećanje da je i prošle godine iz istih razloga grejna sezona produžena do 7. maja.

Dimitrijevićka navodi da je i zakonska obaveza Toplane da isporučuje toplotnu energiju ukoliko je srednja dnevna temperatura ispod 12 stepeni.

– Grejanja će biti i ako srednja temperetaura bude iznad 12 stepeni, sigurno do 1.maja, jer imamo dovoljno energenata da na ovaj način izađemo u susret našim korisnicima – kazala je ona, uz podsećanje da grejna sezona inače zvanično traje od 15. oktobra do 15. aprila.

