Prodajna izložba radova umetničke sekcije „Sivog doma“
Postavljeno: 30.10.2025
U Kruševačkom pozorištu biće organizovana prodajna izložba radova umetničke sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu danas i sutra
Svečano otvaranje izložbe zakazano je za danas u 18.00.
Posetioci će imati priliku da pogledaju i kupe različite ručno rađene radove, nastale u okviru kreativnih aktivnosti korisnika ustanove. Cilj izložbe je, pored predstavljanja njihovog stvaralaštva, i podrška unapređenju životnih i razvojnih uslova u domu.
Sav prihod od prodaje namenjen je adaptaciji prostora za sportske aktivnosti u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, čime će se obezbediti bolji uslovi za rekreaciju i fizičko zdravlje njegovih štićenika.
Do 5. novembra zatvoreno isključenje ka Kruševcu na petlji Kruševac zapad
Komentari