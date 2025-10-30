Prodajna izložba radova umetničke sekcije „Sivog doma“

U Kruševačkom pozorištu biće organizovana prodajna izložba radova umetničke sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu danas i sutra

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za danas u 18.00.

Posetioci će imati priliku da pogledaju i kupe različite ručno rađene radove, nastale u okviru kreativnih aktivnosti korisnika ustanove. Cilj izložbe je, pored predstavljanja njihovog stvaralaštva, i podrška unapređenju životnih i razvojnih uslova u domu.

Sav prihod od prodaje namenjen je adaptaciji prostora za sportske aktivnosti u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, čime će se obezbediti bolji uslovi za rekreaciju i fizičko zdravlje njegovih štićenika.