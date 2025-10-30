Prodajna izložba radova umetničke sekcije „Sivog doma“

Postavljeno: 30.10.2025

U Kruševačkom pozorištu biće organizovana prodajna izložba radova umetničke sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu danas i sutra

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za danas u 18.00.

Posetioci će imati priliku da pogledaju i kupe različite ručno rađene radove, nastale u okviru kreativnih aktivnosti korisnika ustanove. Cilj izložbe je, pored predstavljanja njihovog stvaralaštva, i podrška unapređenju životnih i razvojnih uslova u domu.

Sav prihod od prodaje namenjen je adaptaciji prostora za sportske aktivnosti u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, čime će se obezbediti bolji uslovi za rekreaciju i fizičko zdravlje njegovih štićenika.

Do 5. novembra zatvoreno isključenje ka Kruševcu na petlji Kruševac zapad

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. oktobar 2025., 15:46
 

Prognoza -
17°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.8 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top