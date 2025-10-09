Privremeni prekidi grejanja i dotoka vode zbog radova i provere sistema

Korisnici kruševačke toplane danas će privremeno ostati bez isporuke toplotne energije zbog završnih provera sistema na toplotnim izvorima, koje se sprovode uoči početka nove grejne sezone

Ove provere deo su redovnih priprema kako bi grejanje u svim delovima grada bilo stabilno i bez tehničkih problema.

Toplane najavljuju da će od sutra početi sa toplim probama na teritoriji čitavog grada, čime se praktično ulazi u završnu fazu priprema pred zvaničan početak grejanja.

Za sve dodatne informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima na brojeve telefona 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana od 7 do 22 časa.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova bez vode će biti stanovnici Parunovca, Ulica Dimitrija Tucovića (od Doma do kraja ulice) i okolina, kao i Sebečevac, Veliki Kupci od Doma do Štitara i samo mesto Štitare.