Privremena zabrana saobraćaja zbog subotnjeg polumaratona

Povodom održavanja 10. Kruševačkog polumaratona, Gradska uprava Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po zahtevu Gradske uprave grada Kruševca odobrila je privremenu zabranu saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza:

-u ulici Vidovdanskoj u Kruševcu od Trga kosovskih junaka do ulice Takovske od 16:00 časova 15. marta do 16:00 časova 16. marta;

-u ulici Nemanjinoj od ulice Gazimestanske do Kosovske i u delu Kosovske od ulice Kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta od 18:00 časova dana 15. i 16. marta do 16 sati.

Privremena zabrana saobraćaja važi za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Ulici Kosovskoj i delu od Nemanjine do Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, i u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja od Kosovske do Ulice Slatinske.

Zabrana saobraćaja uvodi se i u Slatinskoj i delu od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodana Jovanovića, u Slobodana Jovanovića (od Slatinske do Ulice Dostojevskog), u Ulici Dostojevskog i delu od Ulice Slobodana Jovanovića do hajduk Veljkove, u Ulici Hajduk Veljkovoj, delu od Ulice Dostojevskog do Poručnika Božidara, na Trgu kosturnica u delu od Ulice poručnika Božidara do Dositejeve, u Ulici Dositejevoj (od Trga kosturnica do Trga fontana), na Trgu fontana (od Ulice Konstantina Filozofa do Vidovdanske).

Zabrana saobraćaja uvodi se i u Ulici Vidovdanskoj, delu od Trga fontana do Ulice Topličine, na Trgu kosovskih junaka, u Ulici Majke Jugovića od Trga kosovskih junaka do Kosančićeve, u Ulici Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice Majke Jugovića, u Ulici Balkanskoj od Brijanove do Trga Kosovskih junaka i u Gazimestanskoj od Trga Kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića, 16. marta od 8 do 16 časova.

Privremeno se ukidaju autobuska stajališta i određuje se zabrana zaustavljanja i parkiranja u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja, a koje predstavljaju trasu polumaratona, a u Ulici Hajduk Veljkovoj od Ulice Dostojevskog do Nikole Tesle od 18 časova 15. marta i 16. marta do 16 sati.