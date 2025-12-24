Privremena zabrana saobraćaja na Kosturnici zbog Tropiko benda

Postavljeno: 24.12.2025

U Kruševcu će u petak, 26. decembra 2025. godine, zbog održavanja koncerta Tropiko benda i drugih prazničnih programa, biti uvedena privremena zabrana saobraćaja na Trgu Kosturnica

Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja važiće za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila organizatora, na delu Trga Kosturnica, od ulice Dositejeve do ulice Hajduk Veljkove.

Saobraćaj će biti obustavljen u sledećim terminima:

26. decembra 2025. – od 11.30 do 27. decembra 2025. do 03.00

10. januara 2026. – od 11.30 do 11. januara 2026. do 03.00

U periodu trajanja zabrane biće ukinuto autobusko stajalište na Trgu Kosturnica, dok će autobuski saobraćaj biti preusmeren na Vidovdansku ulicu.

Zabrana je uvedena zbog održavanja muzičkih i muzičko-scenskih događaja u okviru manifestacije „Praznični trg“, koja se na Trgu Kosturnica održava od 15. decembra 2025. do 15. januara 2026. godine. Organizatori apeluju na građane da u navedenim terminima koriste alternativne pravce i prilagode svoje kretanje privremenoj regulaciji saobraćaja.

