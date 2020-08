Pripreme za novu grejnu sezonu uveliko u toku

Završena je planirana rekonstukcija dela distributivne mreže, a u toku je remont kotlova u kotlarnicama u dva gradska naselja. Trenutno je na lageru oko 17.000 tona uglja, do početak sezone trebalo bi da stigne još osam,a u toku je i nabavka mazuta. U Gradskoj toplani kažu da spremno dočekuju ovu grejnu sezonu

Prema rečima Dragana Azdejkovića, direktora kruševačke Gradske toplane, veliki deo posla kada je u pitanju distributivna mreža je već završen i ostale su samo još dve manje intervencije koje će biti odrađene u narednom periodu.

–Završili smo i veliki projekat kod Autobuske stanice, gde smo cevi Fi 400 zamenili cevima Fi 500, da bi se pojačao protok prema gradu, čime smo rešili jednu tačku koja je bila neuralgična– kazao je Azdejković.

Trenutno se radi i na remontu kotla broj jedan i taj posao bi trebalo da bude završen do kraja novembra, najkasnije početkom decembra.

–Sitne intervencije treba da se urade i na kotlu broj dva i on će biti spreman do početka sezone, kao što je bio i prethodne godine. Radi se i kontrola kotlova na gas, koji su prvi put radili prošle sezone– kaže on.

Dodaje da je u toku i remont kotlova na Barama koji će biti završen u narednim danima, te da je u planu i remont kotolova u Prnjavoru.

–U decembru ćemo imati kotalrnicu spremnu za sve izazove, što je 90 megavata tople energije prema gradu, a što je ono što je i predsednik Srbije obećao za naš grad– navodi Azdejković.

Prema njegovim rečima , trenutno je na lageru oko 17.000 tona uglja, do početka grejne sezone trebalo bi da stigne još osam, a u toku je i nabavka mazuta.

Azdejković je kazao i to da je epidemija korona virusa delimično usporila planiranu dinamiku pripreme za predstojeću grejnu sezonu, da je među radnicima ovog preduzeća bilo zaraženih koji su zbog toga morali da odsustvuju sa posla, ali da će planirani radovi ipak biti završeni na vreme.

Istakao je i to da su kapaciteti Toplane, sa po dva kotla na gas i na čvrsto gorivo, dovoljni za priključak novih korisnika.

Inače, ovdašnja Gradska toplana u ovom trenutku ima oko 8.500 korisnika, a sa centralnog toplotnog izvora snabdeva se oko 5.000 korisnika.

D.P.

