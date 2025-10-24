Prijem za učesnike Međunarodnog festivala pesme i igre u Gradskoj kući

Međunarodni dečiji festival pesme i igre, u Kruševcu se održava po 12.put. Mališane iz Turske (Izmir), Makedonije (Ohrid) i Rumunije (pobratimski grad Ramniku Valčea, čiji učenici borave u okviru programa Erazmus), zajedno sa svojim nastavnicima i domaćinima primili su juče u Mozaik sali gradonačelnik Ivan Manojlović i pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić

Festival čiji je domaćin grad Kruševac, ove godine se održava od 21. do 25.oktobra. Osnivač ove autentične manifestacije, škola „Vuk Karadžić“, realizuje je uz pomoć partnerske škole „Branko Radičević“.

U svom pozdravnom govoru, gradonačelnik je istakao kao najveće benefite koje će đaci steći – prijateljstva i druženja za čitav život.

Osim upoznavanja sa lokalnom kulturom, tradicijom, ali i obrazovnim sistemom, učesnici programa imaće priliku da obiđu i kulturno – istorijske znamenitosti Kruševca, a domaćini su se potrudili da im iskreiraju i zabavne programe.

Međunarodni festival pesme i igre kao multikulturna manifestacija koncipirana je tako da deca kroz međusobno druženje i osmišljavanje sadržaja koje prezentuju, pronose bogatstvo i raznovrsnost nacionalnog nasleđa i upoznaju se sa lokalnom istorijom i tradicijom.

Organizovane su radionice, ogledni časovi, kvizovi kojima se promovišu škole, gradovi i zemlje…a sinoć je u Kruševačkom pozorištu održano i veče pesme i igre.

Tokom ovih 12 godina, kruševački đaci imali su priliku da posete Ukrajinu, Holandiju, Nemačku, Češku, Tursku…

Na prijemu se zahvalio direktor škole „Vuk Karadžić“ Dragomir Aleksić koji je istakao podršku grada u svim projektima škole.