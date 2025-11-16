Prijem za „Čarapane“, šampione „Sarimsakli trofeja 2025“

Povodom izuzetnog uspeha koji su ostvarili članovi KUD „Čarapani“ iz Kruševca, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i pomoćnica za društvene delatnosti Snežana Aleksić priredile su prijem njima u čast

Na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu folklora „Sarimsakli trofej 2025“, održanom u Turskoj, (na kome je učestvovalo 17 ansambala iz 6 država), „Čarapani“ su osvojili prvo mesto za najbolju koreografiju, drugo mesto u sportskim igrama i pehar sveukupnog pobednika festivala.

Takođe, učešćem na Svečanoj akademiji povodom Dana oslobođenja grada Kruševca, pokazali su da su brojne nagrade i trofeji koje su osvojili, otišli u prave ruke.

Pozdravljajući ih u ime Grada, zamenica Radojković je istakla značaj ovog uspeha na međunarodnom nivou, čime se promoviše ne samo KUD, već i Kruševac. „Vi ste čuvari tradicije i narodnog nasleđa, kroz pesmu i igru – prenosioci nacionalnih kulturnih vrednosti… Na taj način, čuva se i neguje država.“

Zamenica gradonačelnika dodala je da će Grad i dalje činiti sve, kako bi pomogao i dao podršku svim uspešnim mladim ljudima koji na najlepši način pronose dobar glas Kruševca.

Predsednik i umetnički rukovodilac ansambla „Čarapani“ Marko Šabić, zahvalio se na prijemu. On je rekao da KUD ima oko 260 članova u 8 kategorija, od dece uzrasta 6 godina do veterana. Ove godine, osim na domaćim manifestacijama, šest puta su gostovali van zemlje i to u Republici Srpskoj, Grčkoj, Makedoniji i Sloveniji. Prema rečima Šabića, Srbiju su predstavljali virtuoznom igrom, dostojanstveno, nastojeći da dočaraju srpsku tradiciju u punom svetlu.

Mladi izvođači naveli su da, osim brojnih nastupa, tokom internacionalnih gostovanja imaju priliku i za nova poznanstva, druženja… Organizuju se i raznovrsni programi kako bi se što bolje upoznali sa kulturom, istorijom i tradicijom zemlje domaćina.

