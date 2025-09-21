Prijem saveza slovenačkih oficira

Danas je gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović primio delegaciju Saveza slovenačkih oficira na čelu sa predsednikom Saveza general majorom Dobranom Božičem.

Gradonačelnik je poželeo dobrodošlicu gostima i zahvalio se general majoru Božiču i briganom generalu Kresoviću na ovoj poseti.

-Grad Kruševac se kao tradicionalni domaćin uvek trudi da ugosti sve naše prijatelje. Drago mi je što je general major svoju vojnu karijeru započeo u našem gradu i to je potvrda da naš grad uvek utka nešto u ljude koji ga posete. Moram da se pohvalim na dobroj saradnji koju imamo sa Slovenijom, sa gradovima Žalecom i Ljubljanom, kao i na saradnji naših vatrogasnih društava. Trudimo se da razmenjujemo dobre prakse i iskustva kako bismo unapređivali naše odnose i saradnju u interesu građana Srbije i Slovenije.

Posebno je pomenuo jučerašnju vojnu paradu „Snaga jedinstva“ u Beogradu, na kojoj su i gosti iz Slovenije imali priliku da prisustvuju pored mnogobrojnih visokih zvanica i građana.

-Želim i da kažem da cilj vojne parade nije bio pokazivanje sile u regionu ili vrstu pretnje, već obaveza koja se nameće u očuvanju mira, ali i jedna platforma za dalju saradnju i usavršavanje kadrova i opreme. A znamo da vojska nije aktivna samo u ratnim uslovima, već i u uslovima elementarnih nepogoda gde pomažu građanima, te nam je bitno da u tom resursu vojska ojača da bismo mogli da predupredimo sve češće elementarne nepogode koje pogađaju naš region.

Siniša Kresović, predsednik SORVSS se zahvalio gradonačelniku na prijemu:

-Danas je u Kruševcu uzvratna poseta delegacije Slovenije rezervnih oficira, pošto je naša delegacija iz Srbije prošle godine posetila Sloveniju i tom prilikom je potpisan Sporazum o saradnji između rezervnih vojnih starešina Srbije i rezervnih oficira Slovenije. Veliko mi je zadovoljstvo što je predstavnik slovenačke delegacije general major Dobran Božič, ujedno i savetnik ministra odbrane Slovenije, danas u Kruševcu jer je 1982. godine završio Školu rezervnih oficira u Kruševcu, u kasarni koja danas nosi naziv „Car Lazar“.

General major Dobran Božič se obratio rečima:

-Drago mi je što sam posle više od 40 godina opet ovde u Kruševcu, gde završavam krug svoje karijere. Ovde, u Kruševcu, sam počeo i dobio sve vrednosti koje sam nosio kroz čitavu svoju karijeru i zato sam zahvalan ovom gradu i ljudima. Danas sam video da su ljudi ostali isti, ljubazni, gostoprimljivi, prijatni i otvoreni. Ono što se promenilo jeste infrastruktura, nove zgrade i nova gradilišta, na čemu čestitam gradonačelniku. Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspostavili saradnju sa rezervnim oficirima Srbije, jer je to prijateljstvo koje smo imali dugo vremena i sada želimo da ga opet ojačamo. Hvala gradu za gostoprimstvo i očekujemo vas u Sloveniji.

Gradonačelnik Manojlović i general major Božič su posle izjava razmenili poklone, nakon čega je predsednik Kresović uručio Zahvalnicu za zasluge u očuvanju patriotizma i jačanju ugleda rezervnih vojnih starešina gradonačelniku Manojloviću.

Posle prijema kod gradonačelnika gosti su obišli Mozaik salu, crkvu Lazaricu i Narodni muzej.

Prijemu je prisustvovala i delegacija Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije sa predsednikom, brigadnim generalom u penziji, Sinišom Kresovićem, predsednikom Gradske organizacije rezervnih vojnih starešina Kruševac rezervnim potpukovnikom Slobodanom Lazićem i ispred Sektora za vanredne situacije Dušan Todorović.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs