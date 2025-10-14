Prijem gradova pobratima

Povodom Dana oslobođenja grada, u Kruševac su doputovale i delegacije pobratimskih gradova iz Grčke (opština Stavros) i Rumunije (Ramniku Valčea), koje će prisustvovati današnjim programima

Primili su ih gradonačelnik Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, predsednica Skupštine Dragana Barišić, zamenik predsednice Siniša Maksimović, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnici gradonačelnika Ana Prvanov, Nevena Plavšić i Darko Andonov.

Nakon dobrodošlice i uvodnih reči gradonačelnika, gosti su izrazili impresije, pre svega, infrastrukturnim aktivnostima koje su realizovane od prošle godine.

Gradonačelnik je naglasio da je poseta pobratimskih gradova potvrda čvrstih veza koje se neguju godinama. „To nije samo formalni čin, već izraz međusobnog poštovanja, razumevanja i zajedničkih vrednosti. Uvek postoje novi načini za produbljivanje saradnje i inspiracija za izazove koje postavljamo pred nama.

Kruševac je jedan od retkih gradova koji proslavlja dva praznika – Dan grada i Dan oslobođenja i posebno mi je zadovoljstvo što možemo češće da se viđamo.“

Nakon prijema, razmenjeni su pokloni i gosti su obišli Mozaik salu.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs