Prijem glumačkog ansambla iz Sofije

Gradonačelnik grada Kruševca Ivan Manojlović primio je bugarski glumački ansambl „Senju Puppet Company“ iz Sofije

Povodom 18. Revijalnog festivala predstava za decu KRUŠKA 26. koji se održava u Kruševačkom pozorištu, glumci lutkarskog pozorišta iz Bugarske su se predstavili poučnom predstavom za decu i odrasle „Ćerka samuraja“, kroz prizmu japanske kulture.

Gradonačelnik je poželeo dobrodošlicu gostima i pohvalio njihovu predstavu koju su najmlađi Kruševljani imali prilike da vide i prošle godine u okviru manifestacije „Limenka fest“, a tada je bilo reči oko stvaranja mogućnosti za osnivanje lutkarskog pozorišta kod nas.

– Grad Kruševac ima dobru saradnju sa Starom Zagorom, pobratimskim gradom iz Bugarske, kao i sa Ambasadom Bugarske i zajedno radimo na jačanju kulturnih i prijateljskih veza između Bugarske i Srbije.

Naše pozorište, sa najboljom glumačkom postavom u ovom trenutku, a i u prošlosti, na najbolji način razvija kulturnu saradnju i van granica naše zemlje.

Gradonačelnik je predložio gostima da posete naš Muzej, kao i kulturno – istorijske znamenitosti grada.

Direktorka pozorišta iz Sofije Ljubomira Kostova se zahvalila gradonačelniku na prijemu i lepim rečima dobrodošlice. Posebno je izrazila zadovoljstvo saradnjom sa ljudima iz Kruševačkog pozorišta, uz veliki profesionalizam i prijateljski odnos.

Prijemu je prisustvovao i upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić sa svojim saradnikom Bojanom Ćetkovićem.

