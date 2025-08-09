Prijave za ovogodišnju brusku Slikarijadu do 15. avgusta

Mališani i ove godine mogu učestvovati na tradicionalnoj Slikarijadi, koju povodom obeležavanja Dana Brusa, u ponedeljak, 18. avgusta organizuje Centar za kulturu Brus. Manifestacija će početi u 9 sati u centru grada

Organizator poziva decu uzrasta do 14 godina ili roditelje da do 15. avgusta prijave učešće i to lično u prostorijama Centra za kulturu Brus ili na broj telefona 037/3825 254.

Slikarijada ima dugu tradiciju. Prvi put je organizovana daleke 1968. godine a pokrenuo je prosvetni radnik bruske Osnovne škole Predrag Šaranović. Od tada pa sve do danas deca raspodeljena u tri starosne kategorije crtaju kredama u boji po asfaltu na temu po sopstvenom izboru.

Izvor: Bruski kofer

foto: Centar za kulturu Brus