Prijave za besplatnu rehabilitaciju penzionera traju do 28. januara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2026. godinu. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara

Kako se navodi u saopštenju RFZO-a, pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 56.834 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 8. 1. 2026. godine 1€ = 117,3227 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 56.834 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti: penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godini; da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna), koju predaje u zatvorenoj koverti ili po želji korisnika penzija.

Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose počev od 12. januara, a zaključno sa 28. januarom 2026. godine.

Preliminarne rang-liste korisnika penzija objavljuju se dvadeset petog radnog dana od dana isteka oglasa, a na preliminarnu rang-listu korisnik penzija može da podnese prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama udruženja, odnosno odbora korisnika, (Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”), Direkcije Fonda, filijala Fonda, odnosno službama filijala i ispostavama.