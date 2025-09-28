Prijave za besplatan online program programiranja „rasPETLJAvanje 4.0“ otvorene do 9. oktobra

Učenici osnovnih i srednjih škola širom Srbije, uzrasta od 11 do 18 godina, imaju priliku da se prijave za besplatan online program „rasPETLJAvanje 4.0“, namenjen učenju i usavršavanju programerskih veština. Prijave su otvorene do 9. oktobra, saopštilo je Ministarstvo prosvete

Program je osmišljen za sve koji žele da naprave prve korake u programiranju, ali i za one koji već imaju iskustva i žele da unaprede znanje. Tokom prethodna tri ciklusa kroz „rasPETLJAvanje“ je prošlo oko 900 učenika iz cele Srbije, a program su ocenili najvišim ocenama, naglašavajući njegovu praktičnu primenu i zanimljiv pristup.

Ovogodišnja tema je programiranje u Pythonu i biblioteci Pygame. Učesnici će raditi u malim grupama formiranim prema uzrastu, predznanju i motivaciji, a završni zadatak biće kreiranje sopstvene Pygame igrice. Grupe se tokom programa mogu menjati kako bi svaki polaznik napredovao sopstvenim tempom. Najaktivniji učesnici biće nagrađeni simboličnim priznanjima.

Projekat realizuje Fondacija Petlja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, u okviru UNDP inicijative „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, uz podršku Vlade Srbije.

Detaljnije informacije i formular za prijavu dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete.