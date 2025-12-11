Prijava objekata u Kruševcu: Interesovanje raste, poteškoće se smanjuju

Prijava objekata u Kruševcu ušla je u četvrti dan, a procedura, prema rečima načelnice Gradske uprave Vesne Anđelić, protiče uz očekivane početne poteškoće, ali i uz sve veće interesovanje građana. Uslužni centri, otvoreni 8. decembra, rade svakog dana do 18 časova, a građani svoje nepokretnosti mogu prijaviti na više lokacija, u Gradskoj upravi, Domu sindikata, Trezoru i zgradi Službi mesnih zajednica

Anđelić navodi da je prvog dana bilo najviše neizvesnosti, jer je digitalna platforma aktivirana upravo 8. decembra.

– Građani su mislili da je postupak mnogo jednostavniji, a ni mi nismo znali šta nas tačno čeka“, kaže ona, dodajući da se jedan objekat obrađuje u proseku oko 12 minuta, budući da svaka prijava mora biti zasebno uneta i pažljivo evidentirana.

Uprkos početnim nedoumicama, prijave pristižu, za sada „sporadično“, ali se veće gužve očekuju kako se bude približavao rok za evidentiranje. Krajnji rok je kraj marta, iako postoji mogućnost da bude produžen za 30 do 60 dana. „Ipak, savetujem svima da ne čekaju poslednji trenutak“, poručuje Anđelić i dodaje da građani, ukoliko naiđu na gužvu na jednoj lokaciji, mogu otići na drugu, poput Doma sindikata, koji je, kako kaže, „mnogo komforniji“.

Na punktovima je angažovano devet službenika, a u proces se uključuju i zaposleni iz sektora urbanizma, građevinske inspekcije i stambeno-komunalnih poslova, kako bi se rad ubrzao.

– Čak smo i moja zamenica i ja dobile sertifikate da radimo prijave. Svi smo se uključili, jer želimo da ovo završimo kako treba – ističe načelnica.

Kada je reč o dokumentaciji, u prvom koraku dovoljno je doneti ličnu kartu i dokaz o vlasništvu, ali građani treba da budu spremni da odgovore i na dodatna pitanja službenika.