„Priča o kući“ izložba ilustracija – Aleksandra Zolotića

Ilustracije i skice nastale u okviru rada na knjizi „Story of the House“, ilustrator Aleksandar Zolotić predstaviće izložbom u prostoru Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“ u Kruševcu. Otvaranje izložbe održaće se u subotu, 9. oktobra u 19 časova, a Kruševljani će moći da je pogledaju do 23.oktobra

„Story of the House“ svojevrsni je udžbenik istorije arhitekture i kulture življenja, koji se koristi popularnom tehnikom štampanja sa otkrivalicama i sažetim činjeničnim opisima, da približi mlađim uzrastima ove teme i upozna ih na zabavan i interaktivan način sa metodima gradnje kroz istoriju ljudske civilizacije i čemu ona danas u tom kontekstu stremi.

Za ilustratora ove knjige, i nekog ko će kroz raskošne kompozicije i spektakl detalja doprineti njenoj svrsi i ispunjenju misije, izdavačko preduzeće „The old Dungate press LTD“ angažovalo je Aleksandra Zolotića 2018. godine. Izložba nastalih ilustracija odražava želju autora da ta dela prikaže u velikim formatima, kako bi raznolikost stilova gradnje i sve male priče utkane u te šarenolike scenografije dobile na još većem značaju, i pozvale posetioce izložbe da budu deo njih.

AKC „Gnezdo“ prigodno je mesto za izlaganje ovih radova jer i samo kroz svojevrsnu simboliku predstavlja dom, gde umetnost zbližava ljude koji ga posećuju na razinu porodice, koja dalje služi generisanju i rađanju novih ideja koje nas pomeraju napred.

Od najranijeg detinjstva, Aleksandar je ispoljavao slikovitu maštu i zapažanje kroz crteže i tako svakodnevne trenutke činio posebnim. Godinama kasnije diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, 2012. godine, na odseku za primenjenu gafiku, na smerovima ilustracije i animacije. Od tada do danas, njegove ilustracije upotpunjuju knjige i slikovnice domaćih autora objavljivanih od strane vodećih izdavača.

Pojedine knjige su ovenčane i nagradama za najbolju ilustraciju kao što je nagrada „Neven“ za 2013. i 2018. godinu. Rad na dečijim knjigama prelazi na još značajniji nivo saradnjom sa ilustratorskom agencijom Bright iz Londona, započetom 2015. To mu omogućava rad sa izdavačkim kompanijama poput Harrper Collins, Oxford Univercity Press, Disney, Penguin Random House, Macmillan…

Pored ilustrovanja knjiga radio je u studiju za razvoj video igara Mad Head Games a zajedno sa produkcijskom kućom Digitalcraft radio je na kratkom animiranom filmu „Eho“ koji je tokom 2018. godine osvojio brojne festivalske nagrade.

Sve postignuto do sad ne bi bilo moguće bez podrške njegove supruge i dece sa kojima živi u Beogradu.

Izložba se organizuje u okviru godišnjeg galerijskog programa „Gnezda“ podržanog od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije kroz konkurs iz oblasti likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture u 2021. godini.