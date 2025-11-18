Prezentacija privrednih potencijala solunske regije

U organizaciji RPK, u Kruševcu od 16. do 18. novembra boravi poslovna delegacija Grčke, sa ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje privrednika Rasinskog upravnog okruga i Solunske regije. U cilju podrške poseti, gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković ugostili su i generalnog konzula RS u Solunu, Jelenu Vujić Obradović. Danas je najpre održan radni sastanak u RPK, nakon čega su nastavljeni razgovori u Gradskoj upravi

Goste je pozdravio gradonačelnik Ivan Manojlović, naglasivši duboke bratske, prijateljske i duhovne veze između srpskog i grčkog naroda i istorijsku podršku koju je Srbija uvek imala od Grčke. Takođe, Solun kao grad ima posebno mesto i značaj u srpskoj nacionalnoj istoriji i prosvetiteljstvu.

Direktorka RPK Maja Marković je izjavila da danas oko 250 grčkih kompanija posluje u Srbiji – uspešno, stabilno i sa jasnom perspektivom. Zapošljavaju više od 12 000 ljudi i koriste Srbiju kao bazu za evropsko i globalno tržište. Iz Rasinskog okruga u Grčkoj radi već oko 150 kompanija, sa trendom rasta.

Privredni presek prezentovao je predstavnik Ekonomskog odeljenja Ambasade Grčke u Srbiji, Andonis Katepodis.

On je naglasio da je tokom 2024. godine izvoz grčke robe u Srbiju iznosio 558 miliona evra, dok je izvoz Srbije u Grčku zabeležen na nivou od oko 360 miliona. Trgovina uslugama između naših zemalja procenjuje se na oko 530 miliona evra (turizam, logistika, finansijske i poslovne usluge). Što se tiče direktnih grčkih investicija, one su oko 2,2 mlrd. evra. Katepodis je naveo primer da su samo prošle godine dve grčke kompanije uložile na tržište Srbije oko 25 miliona evra u industriju i logistiku. Grčke kompanije su kroz svoje poslovanje pokazale posvećenost i otpornost što potvrđuje da je Srbija tržište na kome se isplati dugoročno ulaganje.

– Srbija nudi konkurentnu industrijsku dinamiku, strateški geografski položaj, kvalifikovanu radnu snagu i atraktivne uslove za proizvodnju. Grčka pruža pristup tržištima EU , velike mediteranske luke , razvijene logističke mreže , pomorsku ekspertizu i snažnu energetsku infrastrukturu. To je najbolji način povezivanja Zapadnog Balkana, Evrope i Mediterana. Saradnja u sektoru energetike je posebno značajna i otvara dugoročne investicione mogućnosti u projektima koji su komercijalno održivi i doprinose razvoju regiona. Turizam i ugostiteljstvo takođe predstavljaju jedan od najjačih mostova, a grčki ugostiteljski i hotelski brendovi sve više razmatraju Srbiju kao tržište rasta. Imamo i konkurentan IT kadar, mogućnosti u oblasti softvera, digitalne tehnologije, nastavio je svoje izlaganje predstavnik Ekonomskog odeljenja Ambasade Grčke u Srbiji.

Jedan od zajedničkih stavova je i da je EKSPO 2027. koji će biti održan u Beogradu , odlična prilika za dalju saradnju.

Uoči sastanka koji je nakon RPK upriličen u Gradskoj upravi, gradonačelnik Manojlović je podsetio da je tokom poslednjih nedelja, grad Kruševac posetilo više značajnih diplomatsko – privrednih delegacija, počev od kineske, zatim slovačke i grčke. Što se tiče današnje posete, cilj je intenziviranje ekonomskih odnosa, ali kako je istakao gradonačelnik, bilo je reči i o saradnji u oblasti obrazovanja, ( srednje škole i fakulteti ) kulture i dr. U našem gradu, u toku je izgradnja Naučno – tehnološkog parka, a u Solunu sličan Park već funkcioniše, tako da je i to dodatna mogućnost umrežavanja i novih vidova zajedničkog rada u oblasti nauke i biznisa.