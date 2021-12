Prepoznavanje 5: Dela regionalnih umetnika u Kruševcu

Izložba petog izdanja regionalnog umetničkog projekta “Prepozavanje” otvorena je u Umetničkoj galeriji. Izložba obuhvata radove 12 umetnika iz šest selekcija, kojima su predstavljeni individualni umetnički izrazi i različiti mediji od slike, grafike, skulpture do fotografije, objekata i instalacija.

Prepoznavanje 5, započeto rezidencijalnim programom, predstavlja likovne scene 4 grada iz Srbije /Kruševac, Kraljevo, Čačak, Niš/, i gradova iz Crne Gore i Bugarske. Nastavak je dugoročnog regionalnog umetničkog projekta koji je od 2004. godine realizovan kroz četiri ciklusa izložbi i konferenciju.

-Drago mi je da smo u ovom prostoru po peti put povodom “Prepoznavanja” jer mi smo na ovom zadatku skoro dvadeset godina. Osnovna i glavna tema koja drži ovo “Prepoznavanje” je entuzijazam, empatija i zajedištvo koje je danas potrebnije, čini mi se, nego kad smo počeli sa prepoznavanjem –kaže Biljana Grković, autorka i koordinatorka projekta.

Ustanove, saradnici na Prepoznavanju 5 su Umetnička galerija-Narodni muzej Kruševac /nosilac projekta/, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Narodni muzej Kraljevo (Srbija), Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica (Crna Gora), Umetnička galerija „Nikola Petrov“ Vidin (Bugarska).

-U početku sam bila skeptična da će “Prepoznavanje” ovako dugo potrajati, drago mi je da me je vreme demantovalo. Sedamnaest godina “Prepoznavanje” promoviše i prezentuje aktuelne regionalne umetničke produkcije i bitno doprinosi tom procesu decentralizacije kulture. Projekat je kroz sve ove godine pokazao svoj vitalizam, transformacije i prilagođavanje duhu vremena, ali danas možemo reći da je zahvaljujući Biljani koja je idejni tvorac “Prepoznavanja”, Galerija dobila jedan prepoznatljiv pečat-ističe Milica Todorović kustoskinja Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.

Niška galerija je od početka aktivni učesnik u ovom projektu, a ove godine svoje radove predstavili su Nikola Marković i Miljan Nedeljković.

-Predstavio sam se prostornom instalacijom u vidu jednog velikog mobilnog telefona u koji je ugrađena kamera za video nadzor i koji emituje sliku koja se snima u realnom vremenu, na ekranu koji je na suprotnom zidu. Inspirisala me je serija “Black mirror”, da je napravim-objašnjava Nikola Marković.

Julka Marinković, istoričarka umetnosti u Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” Čačak, smatra da je ključna reč kojom se može opisati “Prepoznavanje” –entuzijazam.

-Entuzijazam nas drži sedamnaest godina, kao i sve nove umetnike koji ulaze u našu porodicu “Prepoznavanja” koja se širi. Radost susreta daje pečat ovoj projektu, a mi živimo u vremenu kada se ljudi sve više udaljavaju jedni od drugih. Ova izložba potencira savremenost i neke veoma aktuelne teme koje se tiču svih nas.

Čačansku galeriju predstavilo je dvoje mladih umetnika, Teodora Vojinović i Marko Jozović, koji će uskoro imati zajedničku izložbu na Kolarcu.

–Prvi put izlažem u okviru projekta, a moji radovi su zapravo instalacije koje govore o klimatskim promenama i čovekovom uticaju na njih-kaže Jozović.

Njegova koleginica, predstavila se radovima koji takođe tematizuju klimatske promene

– Moji radovi su: “Kiša”, “Sunce”, “Januar”, “Simbioza” i jedan bez naziva. Po simbolu grančica koje pletem provlačim kroz sve svoje radove i po žici koju koristim je moj rad prepoznatljiv –navodi Teodora Vojinović.Najveća inspiracija joj je, kaže, priroda i trenutno intenzivno proučava svetlost.

U stručnom timu koordinatora “Prepoznavanja” su i Ljiljana Karadžić iz Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Svilen Stefanov iz Umetničke galerije „Nikola Petrov” u Vidinu u Bugarskoj i Ljubiša Simović, istoričar umetnosti iz Kraljeva koji je na otvaranju izložbe rekao da se na svakom izloženom radu vidi maksimalna posvećenost.

–Ovde ne možete naći nijednog umetnika u čijem radu se ne vidi maksimalna posvećenost poslu, a to možda više nije ni posao, već neka misija koja ni samom umetniku nije jasna, ali oseća potrebu to da radi. Kroz razne umetničke pravce sam prošao sa svojim kolegama, ali na kraju mogu reći da pravo umetničko delo prepoznajemo tako što ono izaziva uzbuđenje. Jer ako to postoji u delu, nije važno da li je to ulje na platu ili neka savremena tehnologija–ističe on.

Kruševačku likovnu scenu u ovom petom izdanju projekta, predstavljaju poznata i značajna umetnica na srpskoj grafičkoj sceni Milena Maksimović Kovačević i umetnica mlađe generacije Milka Žunjanin. Pored njih na izložbi učestvuju i: Nenad Dimitrijević, Jelena Šalinić Terzić (Kraljevo), Svilen Stefanov, Bogdan Aleksandrov (Bugarska), Tijana Vujović, Zoran Živković (Crna Gora).

Izložba “Prepoznavanje” je prethodno priređena u Narodnom muzeju u Kraljevu, u Kruševcu će trajati do 27. januara, a nakon toga biće otvorena u svim ostalim gradovima saradnicima na projektu Prepoznavanje 5.

M.S.

Prepoznavanje 5

Prepoznavanje 5 je nastavak dugoročnog regionalnog umetničkog projekta koji je do sada realizovan kroz četiri ciklusa izložbi: Prepoznavanje, 2005 – 2007, Kruševac, Čačak, Kraljevo, Niš i Podgorica (Crna Gora); Prepoznavanje 2, 2010 – 2012, Podgorica, Čačak, Niš, Kruševac, Kraljevo, Kumanovo (Makedonija) i Sofija (Bugarska); regionalnu konferenciju Prepoznavanje 2013, Kruševac, kada je priređena i izložba bugarskih umetnika, Prepoznavanje 3, započet rezidencijalnim programom u Sićevu i Nišu 2014. i završen priređivanjem izložbi 2015-2016. godine u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Čačku, Plovdivu (Bugarska) i Nikšiću (Crna Gora), kao i Prepoznavanje 4, započet rezidencijalnim programom u Ribarskoj Banji i Kruševcu 2017. i završen priređivanjem izložbi 2018-2020. godine u Kruševcu, Čačku, Kraljevu, Nišu, Vidinu (Bugarska) i Baru (Crna Gora).

Projekat je u kontinuitetu podržan i finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.