Preporuka za čitanje: Čudnovata tinejdž saga

Leto je vreme odmora i opuštanja te mnogi tada uplove u svet književnosti jer konačno mogu da odvoje vreme za to. Knjiga je uvek dobro društvo na plaži i bazenu, a kako biste lakše odlučili koja će vam ovog leta praviti društvo, naša redakcija je i ovog leta pripremila preporuke za čitanje. Ovog vikenda mladima preporučujemo serijal o čudnovatima koji je napisao američki pisac Ransom Rigs, a koji počinje romanom Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu

Tajanstveno ostrvo, napušteno sirotište, neobična zbirka vrlo čudnih fotografija sve to čeka da bude otkriveno u knjizi Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu. To je nezaboravan roman koji, kombinujući prozu i fotografije, stvara uzbudljivo čitalačko iskustvo. Naša priča počinje užasnom porodičnom tragedijom zbog koje će se šesnaestogodišnji Džejkob otisnuti na sudbonosno putovanje do udaljenog ostrva u Velsu, gde će pronaći ruševne ostatke Doma gospođice Peregrin za čudnovatu decu. Dok Džejkob istražuje napuštene sobe i hodnike postaje mu jasno da su štićenici gospođice Peregrin bili više nego čudnovati. Možda čak i opasni. Možda su bili zatočeni na tom ostrvu sa valjanim razlogom. A možda su i nekako – mada je to delovalo nemoguće – još uvek bili živi.

Ovo je čudesno delo mašte od kojeg će vam žmarci krenuti niz kičmu. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu oduševiće i odrasle i tinejdžere, kao i svakoga ko nalazi zadovoljstvo u senovitim avanturama.

Veoma neobična knjiga koja je prevedena na preko dvadeset jezika i koja je već stekla kultni status. 20th Century Fox je otkupio filmska prava na ovu knjigu, a film će režirati Tim Barton, čovek koji nam je podario Edvarda Makazića, Noćnu moru pred Božić i Mrtvu princezu.

Izvor: https://orfelin.info/product/dom-gospodice-peregrin-za-cudnovatu-decu-ransom-rigs/

M.S.