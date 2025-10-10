PREMIJERA: Radiofoniksi u novom naletu sa „Video sam anđela“

Sjajni kruševački ritam i bluz reprezenti, predvođeni pesnikom, profesorom, vokalom i gitaristom Vladicom Radojevićem, grupa Radiofoniks konačno ima novi video singl, prvi nakon EP-ja objavljenog 2018. u izdanju beogradskog „Metropolisa“

Reč je o pesmi „Video sam anđela“, koja najavljuje novo dugosvirajuće izdanje i skorašnje promotivne i koncertne aktivnosti grupe koja svoj zvuk bazira na blues/country/rock korenima i ubedljivim tekstovima na našem jeziku.

Prepoznatljivi lepršavi zvuk svojom produkcijom je obogatio Zoran Vasić iz studija „Košnica“, a za kompletan video bio je zadužen Davor Ristić. Svojim pojavljivanjem, spot je obogatila Tijana Mitić, a snimalo se u avgustu mesecu na nekoliko lokacija u Nišu.

Vladica Radojević, frontmen Radiofoniksa, opisuje ovu pesmu kao „trenutke zbog kojih svaki bend i postoji… Kada na bini osetiš trnce u telu jer u nečijem pogledu osećaš da je igrom i duhom potpuno u pesmi, kada se dogodi povratna reakcija između muzičara-stvaraoca i onoga ko sluša i gleda stvara interakcija koja iz fizičkog prelazi u metafizičko iskustvo. Na jednak način, pesma je o konkretnoj ljubavi i doživljaju lepote uopšte„.