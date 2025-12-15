Premijera Markotikovog spota „Zvuci prošlosti“

Kruševački kantautor Marko Đorđević – Markotik, tačno u 12.00, na svom oficijelnom YouTube kanalu premijerno predstavlja novi video-spot za treći singl „Zvuci prošlosti“ – pesmu koja produbljuje njegovu aktuelnu autorsku fazu obeleženu introspekcijom, melanholijom i distopijskim senzibilitetom

Spot potpisuje Srđan Nikolčević – Taad Paul, multimedijalni umetnik i grafički dizajner, koji kroz prigušenu paletu boja, simbolične likove i asimetrične kadrove gradi vizuelni svet unutrašnje borbe i egzistencijalne nelagode.

Centralni motiv – figura devojke bez kose i sa naočarima – pojavljuje se kao bezvremeni znak budućnosti u kojoj se brišu identitet i emocija, pojačavajući tenziju između ličnog sećanja i hladne neizvesnosti.

Pesma „Zvuci prošlosti“ otvara prostor između nostalgije koja privlači i budućnosti koja zastrašuje, dok se kroz unutrašnje monologe i šumove sećanja postavlja pitanje da li je bekstvo iz sopstvene podsvesti uopšte moguće. Književni kritičar Dobrivoje Stanojević ovu pesmu opisuje kao mesto gde se „nagoveštavaju nestali glasovi kao nešto istovremeno blisko i nelagodno“, dok muzički kritičar Uroš Milovanović album „Neželjena dejstva“, sa kog je singl izdvojen, vidi kao delo koje ne lamentira nad propuštenim, već afirmiše slušaoca u procesu samorazumevanja i prihvatanja.

Premijera spota „Zvuci prošlosti“ zakazana je za danas u 12.00 na zvaničnom YouTube kanalu Markotika, kao još jedan snažan vizuelno-muzički trenutak albuma „Neželjena dejstva“.