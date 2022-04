Premijera čuvene drame „Čudo u Šarganu“, u režiji čuvenog Nebojše Bradića

U okviru obeležavanja Milijinih dana, 15. i 16. aprila u Kruševačkom pozorištu će biti odigrane premijere predstave „Čudo u Šarganu“ u režiji Nebojše Bradića, po čuvenom tekstu Ljubomira Simovića. Kako je predstava nastala, zašto je baš ovaj tekst odabran i kakvu poruku nosi saznali smo u razgovoru sa rediteljom i glumcima koji su na njoj radili protekla dva meseca.

– “Čudo u Šarganu“ je jedan od najznačajnijih tekstova srpske dramske baštine, nešto što je već godinama izazov i rediteljima i glumicima. Nije slučajno što smo se odlučili za jedno ovakvo značajno i klasično delo, jer upravo ovom predstavom ćemo otvoriti „Milijine dane“ u znak sećanja na glumca Miliju Vukovića, prvaka Kruševačkog pozorišta – kaže kaže Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta u obraćanju medijima.

Pošto predstava vrvi od muzike, odluka je pala da je režira baš Nebojša Bradić, proslavljeni kruševački reditelj, i to zbog svog iskustva sa mjuziklima i operama.

– Zadovoljstvo mi je što sam ponovo u pozorištu u kome sam i ranije stvarao i što sam imao priliku da radim sa dobrom glumačkom ekipom, koja ima zrelu glumačku generaciju, ali i podmladak koji se razvija i dobija svoje prilike i šanse. Kada me je Nedić kontaktirao izrazio je želju da to bude komad sa muzikom. „Čudo u Šarganu “ je komad koji ima puno muzike u svom jeziku, atmosferi i neobičnoj poeziji Ljube Simovića, i za mene je ovo bilo veliki rediteljski izazov da se vratim tekstu koji spada u temelje srpskog pozorišta – objašnjava Nebojša Bradić.

Kada se Ljubomir Simović pojavio, dočekan je kao pesnik i neko ko je pozorištu dao sasvim drugačiju dimenziju.

– Pokazalo se da nije samo poezija nešto što je činilo uspeh Ljube Simovića, već upravo ono što je suština njegove drame, a to je njegov uvid u socijalno, društveno i političko biće našeg naroda. Zato njegovi komadi žive i deo su interpretacije mnogih pozorišta – dodaje on.

Predstava „Čudo u Šarganu“ igrana je mnogo puta, trenutno je i na repertoaru Jugoslovneskog dramskog pozorišta, u režiji Jagoša Markovića.

– Gledao sam deset „Čuda u Šarganu“ i sve su bile uspešne na svoj način. Kada smo se dogovarali oko ovog naslova ja nisam imao informaciju da će se ovaj komad igrati i u Beogradu. U tome nismo videli razlog da odustanemo, to su dve potpuno različite predstave, gledao sam beogradsku izvedbu, i sa ovom našom nema dodirnih tačaka, sem što je to jedan veliki Ljubin tekst – uverava Bradić.

Glumac Zoran Karajić obeležiće ovom predstavom 50 godina profesionalnog glumačkog rada, a u njoj je igrao i davne 1976. godine, kao dvadesetogodišnjak.

– Tada sam bio najmlađi član ansambla, a zvali su me da igram najstariju ulogu i nikako mi nije bilo jasno zašto ja treba da budem to. Sada se sve to događa ponovo, u vreme kada ja imam onoliko godina koliko ima taj skitnica, koga tumačim-navodi on.

Kostimografkinja Marina Vukosavić Medenica zadovoljna je radom u Kruševačkom pozorištu i ponosna na saradnju sa Bradićem:

– Sada kada se bliži premijera mogu reći da ova kuća jako lepo i kvalitetno radi i vrlo mi je bilo udobno u toj atmosferi i ljubavi prema teatru. Radujem se premijeri zato što me zanima kakva će biti reakcija publike.

U ulozi Ikonije je glumica Biljana Nikolić, koja smatra da je veliki izazov igrati književne likove:

– Sa Bradićem sam radila Korene, Tvrđavu, Derviša, i ostale velike predstave, koje su obavezujuće, to je lektira i to je nešto što čitalačka publika već zamisli i očekuje.

Posle četrnaest godina sa Bradićem ponovo sarađuje i glumac Nikola Rakić.

– Igram Vilotijevića, to je političar koji je pao sa vlasti i izgubio razum. On dolazi u kafanu Šargan i vidi ljude koje niko drugi ne vidi. Svi likovi u Šarganu sa svim svojim srećama i patnjama, i bez obzira na čuda koji im se događaju ne iskorišćavaju ih da postanu bolji, već im ljudska priroda ostaje ista – kaže on.

Jedan od najmlađih članova glumačkog ansambla, Nikola Cvetković, dobio je priliku da zaigra u predstavi u ulozi kapetana.

– Ovo je vrlo ozbiljan i značajan tekst, ogromna mi je čast što sam deo ove priče, jer su me svi dočekali kao da sam njihov. Kruševačko pozorište smatram svojim domom – navodi ovaj mladi glumac.

U predstavi igraju i Marija Gašić, Marija Marić, Filip Milićević, Bojan Veljković, Dejan Tončić, Predrag Milenković, Nebojša Vranić, Ema Petrović, Jovanka Andrić i Stevan Zdravić. Na predstavi su radili kompozitor Zoran Erić i dramaturg Jovan Ristić. Za dramski govor zadužen je Zoran Karajić, za scenski pokret Marija Milenković Mitrović, a muzički saradnik je bio Radivoje Simić.

Inače, u čast Milije Vukovića, u Kruševačkom pozorištu će od 14. do 21. aprila biti održani „Milijini dani“, revija pozorišnih predstava, u kojoj će osim Kruševačkog učestvovati pozorišta iz Užica, Niša, Kragujevca i Prištine, u kojima je Milija ostavio veliki i značajni trag.

