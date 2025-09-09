Prekid u vodosnabdevanju zbog radova i kvara na mreži
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas će bez vode biti delovi Kruševca i okolnih naselja
Vodosnabdevanje će u tom periodu biti obustavljeno u sledećim ulicama: Vojsilava Ilića, Zlatarska, Stefana Prvovenčanog i prateće ulice u Kruševcu, zatim u naselju Bivolje – Metohijska, Milana Rakića, Volterova (od Bivoljske do Rasine), kao i u Čitluku – u ulici Stevana Todorovića.
Podsećamo da je usled kvara na vodovodnoj mreži, koji je nastao juče od 18h, bez vode ostalo više mesta: Koševi, Mačkovac, Globoder, kao i deo opštine Trstenik koji se snabdeva sa vodovodnog sistema „Ćelije“.
Za građane kojima je obustavljeno vodosnabdevanje obezbeđene su cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:
• Koševi – kod Doma;
• Koševi – kod prodavnice (iza pruge);
• Mačkovac – kod škole;
• Mačkovac – kod zadnje autobuske stanice;
• Globoder – kod škole;
• Globoder – Staro selo (preko puta crkve).
Ekipe za održavanje vodovodne mreže nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Očekuje se da će redovno snabdevanje vodom u pomenutim naseljima biti uspostavljeno tokom današnjeg dana.
