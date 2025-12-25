Predstavljena monografija o istoriji Gornjeg Stupnja

U prepunom Domu kulture u Gornjem Stupnju, u posebnoj i emotivnoj atmosferi, održana je promocija monografije ovog sela, autora Kruševljanina Milorada Sijića, vrednog istraživača i sakupljača istorijske građe, rodom iz župskog sela Gornje Zleginje

Na samom početku promocije prisutne je pozdravio poverenik Mesne zajednice Gornji Stupanj Veselin Jovanović, koji je kazao da ova monografija sigurno zaslužuje vrednost meštana Gornjeg Stupnja.

Pored Milorada Sijića, o monografiji su govorili učiteljica u seoskoj školi Nataša Lisinac, kao pisac predgovora i dr Boban Jovanović, recenzent publikacije. Oni su istakli važnost očuvanja običaja, ljudi i identiteta, čime je monografija poprimila svojevrsnu ulogu lične karte celog ovog područja.

Monografija je kroz tekstove i fotografije približila istoriju, veru, kulturno i sportsko nasleđe župskog kraja. Posveta je svima onima koji cene ovo selo i njime se ponose, koji su uz njega rasli, živeli i radili.

Promocija je zaključena, uz veliko zadovoljstvo publike, prikazivanjem crno-belog zapisa iz prošlosti Gornjeg Stupnja emitovane davne 1971. godine u kultnoj emisiji „Selo bez seljakaˮ obrazovnog programa RTV Beograd i druženjem uz prigodan koktel. Miloradu Sijiću uručena je Plaketa za izradu monografske publikacije Gornjeg Stupnja.

Moderator događaja bila je Vesna Račić, iz KPZ „Župa“, dok je veče dodatno obogaćeno recitovanjem učenice Maše Nedić.

Promociji su prisustvovali predsednica opštine Aleksandrovac Jelenu Paunović, lider župskog SNS-a Slavoljub Miljković, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva Đorđe Živadinović, direktor Osnovne škole „Aca Aleksić“ Duško Dunjić, sekretar Kulturno-prosvetne zajednice „Župa“ Darko Blažić i mnogobrojni meštani.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac