Predstavljena knjiga beseda oca Ljubivoja Radovića „Tvoje od tvojih“

Pred brojnom publikom, u Kruševačkom pozorištu predstvljena je peta knjiga beseda oca Ljubivoja Radovića „Tvoje od tvojih“

Duhovni otac, revnosni služitelj i misionar, dolaskom u Lazaricu zajedno sa ocem Dragim Veškovcem, otac Ljubivoje Radović dao je veliki uzlet crkvenom životu grada.

-Kako mi sazrevamo tako sazreva naša misao. Zrelije kažemo ono što osećamo i Hristovu reč prenosimo. Nije dovoljno samo znati Jevanđelje, nego je potrebno da tim jevanđeljskim istinama ispunimo svoj život. Hrist je rekao „ištite prvo Carstvo Nebesko“, ostalo će nam se dati samo po sebi. Treba da živimo onako kako Gospod od nas očekuje tražeći ono što je trajno i neprolazno, a zanemarujući ono što je prolazno i ništavno. Krst nosi nas, ne nosimo mi krst. Samo naše pristajanje da nosimo krst dovoljno je da Gospod preuzme težinu krsta. On nikada ne dozvoljava da nosimo više nego što možemo. Daje nam stradanja i iskušenja koja možemo da izdržimo da ne bismo pali, nego da bismo ustali i bili spremni za večnost.

Blagoslov Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida preneo je sekretar Eparhije kruševačke protojerej stavrofor Dragi Veškovac.

-Čitajući pet knjiga beseda oca Ljubivoja Radovića, ako bi se sve te poruke jevanđeoske svele u jednu rečenicu onda bi to bilo ono Lazarevo: „zemaljsko je zamalena carstvo a nebesko uvek i doveka“. To je propoved oca Ljubivoja Radovića svih ovih godina. Svoju apostolsku misiju on vrši svakoga dana. Njegove besede su propovedanje, prenošenje i pojašnjenje reči Božije. Ovu knjigu preporučio bih svim bogotražiteljima. U knjizi ima divnih pouka i mnogo odgovora na razna pitanja i dileme koje imamo. Knjiga oca Ljubivoja bi mogla da bude pravi udžbenik za naše bogoslove, po ugledu na Svetog vladiku Nikolaja i na Svetog Jovana Zlatoustog koji su mu bili i ostaju inspiracija za besede- rekao je otac Dragi Veškovac.

Uvod za knjigu beseda napisao je otac Aleksandar Erić.

-Veliki Viktor Frankl je rekao: „knjige imaju svoju sudbinu“. Svaka knjiga je sudbina svoga autora. Simbolika koju prota Ljubivoje koristi ne bi li približio svojoj evharistijiskoj zajednici pokušaj tumačenja savremenog čoveka i sveta. Njegovo govorništvo je epideističko, a forma je jasna i vremenski vrlo precizna- kazao je Erić i zahvalio proti Ljuboviju na trudu.

Hadži Bratislav Nikolić zajedno sa profesorkom Ljubicom Petković uradio je lekturu i recenziju knjige beseda oca Ljubivoja.

-Čovek najviše liči na Boga u stvaralaštvu. Otac Ljubivoje kao liturg iz dubine svoje duše je neko ko stoji kao neka vrsta mosta između nas i Hrista. On u liturgijskim perikopama prepoznaje ono što je u nama u ovom trenutku prisutno. Otac Ljubivoje je pastir dobri. Njegova pouka je nežna i blaga. On nije samo pastir, već i roditelj- istakao je Hadži Bratislav Nikolić i preporučio svima da pročitaju knjigu beseda oca Ljubivoja „Tvoje od tvojih“.

U kulturno – umetničkom delu programa nastupio je hor Miloš Obilić pri Sabornom hramu Svetog Đorđa koji je izveo pesmu „Prava vera“ i „Žali Zare da žalimo“.

Događaju su prisustvovali brojni Kruševljani i sveštenistvo. Program je vodila glumica Gordana Simić.

Ognjen Milićević