Predstavljena knjiga „Autentičnost Bogomoljačkog pokreta“

U amfiteatru crkve Lazarice predstavljena je knjiga prof. dr Zorice Kuburić „Autentičnost Bogomoljačkog pokreta“. O knjizi je, pored autorke, govorio protojerej stavrofor Dragi Veškovac i profesorka Ljubica Petković. Bogomoljački pokret je prikazan empirijski sa dokumentima iz zaostavštine prve generacije bogomoljaca (1921-1941) kao i svedočenja potomaka. Poseban akcenat je stavljen na trojicu svetitelja koje je iznedrio bogomoljački pokret: Nikolaja Velimirovića, Justina Popovića i Jakova Tumanskog. U poslednjem poglavlju urađena je komparativna sociološka analiza verskih pokreta u Americi i Srbiji.

-Knjiga je štampana uz podršku Ministarstva nauke. Objavljena je od strane Centra za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada. Centar se bavi organizovanjem konferencija, izdavanjem časopisa „Religija i tolerancija“. Urednica sam tog časopisa. Knjiga pripada jednom empirijskom kontekstu istraživanja perioda vremena od 20 godina između dva svetska rata. Fokus je na period u kome se javio verski pokret koji je doneo probuđenje u narodu, da čita Sveto pismo i zna u šta veruje, da misionarski deluje na druge tako što će da živi to što je naučio. To nije bio politički, već verski pokret. Bogomoljački pokret je veoma značajan zato što je doprineo mnogo da Crkva opstane u vreme komunizma, manastirima da ožive i vernicima da nauče šta je njihova vera, uvide šta znači biti vernik i da veruju u spasenje. Predajem sociologiju religije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i bavim se verskim pokretima. Pisala sam i o verskom pokretu u Americi. Kad god ljudi prouče Sveto pismo, to dovodi do jedne vrste preobraženja. Dakle, to je versko- moralni pokret koji vrši duhovnu reformu u narodu- istakla je autorka.

O knjizi je govorila i profesorka Ljubica Petković. Ona je pročitala deo teksta objavljenog u listu Politika 29. juna 1934. godine „Kruševac sveto mesto“, kada je u porti crkve Lazarice održan veliki molestveni sabor, koji je Kruševac proglasio svetim istorijskim mestom. Tada su mnogi pripadnici Bogomoljačkog pokreta došli u Lazarev grad.

-Ovu knjigu koja izlazi o stogodišnjici osnivanja kruševačkog bratstva „Car Lazar“ (osnovano je na Preobraženje 1925. godine) doživela sam kao dragoceni bogomoljački dar. Knjiga koju večeras promovišemo u našoj drevnoj Lazarici daje veliki doprinos izučavanju Bogomoljačkog pokreta.

Protojerej stavrofor Dragi Veškovac čestitao je autorki na novoj knjizi.

-Sveti vladika Nikolaj Velimirović je držao besede na svetim božanskim liturgijama u manastiru Veluću, Rudenici, Svetom Romanu, Naupari, Ljubostinji i Vrnjačkoj banji. Moj deda mi je pričao kako je to bilo u manastiru Rudenici (obnovljen blagoslovom Svetog vladike Nikolaja). Bilo je puno sveta. Narod je hteo samo da ga sluša, dotakne i nešto pita. Ta slika je veoma lepa, to smo mogli da doživimo kasnije kada je u pitanju patrijarh Pavle. Vladika je u isto vreme bio i visoki intelektualac i veliki duhovnik, ali i običan čovek. Takvom čoveku je poveren Bogomoljački pokret, koji je spontano oformljen između dva svetska rata, posle dugog turskog ropstva. Slični takvi pokreti bili su osnovani u Grčkoj i Rusiji. Mnogi naši solunci su se zarekli Gospodu da ako se vrate živi svojoj porodici postaće bogomoljci (praktikanti pravoslavlja). Između dva rata sačuvani su zapisi o saborima u Kruševcu, Žiči, Divostinu. O Bogomoljačkom pokretu možemo da čitamo i u delima vladike Nikolaja. Imao sam priliku i da upoznam jednog pripadnika Bogomoljačkog pokreta u Svetom Romanu, oca Nikolaja. On je bio običan seljanin i guslar. Bogomoljci su posle Drugog svetskog rata bili ubijani. Mnogi bogomoljci su ubijeni na Bagdali- rekao je Veškovac i pročitao tekst vladike Nikolaja „Ko su bili bogomoljci“.

Kako piše vladika Nikolaj bogomoljci su ljudi koji se istrajno mole kako za sebe tako i za bližnje.

O. Milićević