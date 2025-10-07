Predstavljen roman „Svetlost i senke“ hadži Ivana Milanovića

Prvi roman jasičkog prote hadži Ivana Milanovića „Svetlost i senke“ predstavljen je sinoć pred brojnom publikom u prepunoj Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Roman je objavila izdavačka kuća „Ljubostinja“ iz Trstenika

Veče je počelo inspirativnom muzičkom tačkom mlade i talentovane vokalne solistkinje Jane Milanović, a Vera Popović kazivala je odlomak iz romana.

Ovaj roman govori o tragičnoj sudbini mladića koji u potrazi za boljim životom odlazi u Švajcarsku, o rasturenoj porodici i pokidanim vezama među bliskim ljudima.

– Svi smo mi pozvani da prođemo kroz senke da bismo osetili i spoznali svetlost. Ova knjiga je susret sa sobom, precima, svetošću i senkama koje nosimo u sebi. Pisao sam je noseći u srcu misao da je porodica vinova loza. To sam jednom prilikom čuo od svoga blaženopočivšeg starca kada smo pričali o porodici. Tajna života je da u senci pronađemo put do svetlosti. Da iz bola iznikne isceljenje, da iz rana izraste pomirenje, a iz prokletstva ljubav koja preobražava. U ovom romanu sudbine se prepliću kao grane jednog istog stabla. U njima je i radost i tuga, i kletva i blagoslov i ono neizrecivo što čovek nosi u ćutanju. Sve sam to oblikovao verujući da knjiga nije samo da je čitamo, već da nas vraća našim korenima. „Svetlost i senke“ je i ispovest i svedočanstvo. Sve što je senka pre ili kasnije mora ugledati svoju svetlost. Neka ova knjiga u vama probudi i pitanja i odgovore i da vas podseti da kroz svaku tamu uvek prođe zrak svetlosti. Ako u njoj prepoznate makar mali deo sopstvene priče onda je ona ispunila svoju misiju – rekao je autor i zahvalio recenzentima Veljku Stamboliji i Ljubici Petković, izdavaču, porodici, Kulturnom centru i publici.

O delu su, pored auotora, govorili recenzenti Veljko Stambolija, Ljubica Petković i urednik Miloš Milošević Šika.

– Roman Ivana Milanovića nosi u sebi težinu porodičnih tajni, unutrašnju borbu glavnih likova, kako prevazići zablude, krenuti u potragu za vlastitim identitetom, prihvatiti i zagrliti bližnjeg svoga uprkos svim nesporazumima i pobediti samoga sebe. Da bi se rešila ova komplikovana pitanja potrebna je sigurna luka prijatelja, putovođe, vodiča koji će uspeti da pronađe izlaz iz lavirinta uznemirenih duša – istakao je Stambolija.

U kulturno – umetničkom delu programa nastupio je dečiji crkveni hor Sveti knez Lazar.

Biografija autora Prota hadži Ivan Milanović rođen je 1977. godine u Kruševcu. Odrastao je u selu Kukljin. Sveštenik je 25 godina. Služio je na parohiji oraovičkoj, opština Leskovac 11 godina. Sada je na parohiji jasičkoj. Osnivač je časopisa i književnog kluba „Bogoljub“ pri hramu Svetog Prokopija u Jasici. Do sada je objavio pet knjuga priča, poezije, filmski scenario i monodramu.

Ognjen Milićević