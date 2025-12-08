Predstavljen projekat „Žene za ravnopravno društvo“: Fokus na osnaživanju žena u ruralnim sredinama

U Gradskoj upravi održana je konferencija povodom projekta „Žene za ravnopravno društvo“ na kojoj su govorile predsednica Skupštine grada Kruševca, Dragana Barišić i ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura

Barišićka je navela de će se ovaj projekat sprovesti u narednim mesecima, te da će značajno uticati na kvalitet života žena u našem gradu, sa posebnim akcentom na ruralne mesne zajednice.

Predsednica Skupštine je dodala da je projekat nastao kao odgovor na potrebe žena koje žive u seoskim sredinama koje se svakodnevno suočavaju sa ekonomskom nesigurnošću, ograničenim pristupom informacijama, nedostatku prilika za usavršavanje, nedovoljnom vidljivošću u javnom i ekonomskom životu….

– Naš projekat je upravo posvećen rešavanju brojnih izazova sa kojim se suočavaju žene. On je ne samo program, već sistemska i dugoročna inicijativa koja povezuje obrazovanje, ekonomsko osnaživanje, digitalne veštine, institucijalnu podršku i umrežavanje žena.

Implementacija projekta je usmerena na seoska područja Grada Kruševca i ciljna grupa u ovom slučaju biće žene iz Bele Vode, Velikih Kupaca, Pepeljevca, Ribara i Parunovca.

– U prvim mesecima projekta posvetićemo se pre svega informisanošću žena o mogućnostima učešća na projektu i podršci koja će biti pružena. U cilju veće vidljivosti i informisanosti, biće pripremljeni promo materijali koji će informisati javnost o projektnim aktivnostima, ali će ujedno isticati i značaj rodne ravnopravnosti i ženskog stvaralaštva.

Pored toga, biće organizovane info sesije info-sesije u 5 ruralnih mesnih zajednica, a cilj je da što veći broj žena dobije informaciju koja će im biti dostupna o svim vidovima podrške koji su im na raspolaganju.

– U ruralnim sredinama će biti realizovane praktične radionice i obuke namenjene ekonomskom osnaživanju, razvoju preduzetničkih veština, prezentaciji ideja i samozaposlenja. Takođe, sprovećemo program digitalnog opismenjavanja sekretarki mesnih zajednica i zainteresovanih žena kako bi imale pristup onlajn alatima, administrativnim procedurama, informacijama od javnih značaja. Ovo je jedan od najznačajnijih segmenata projekta, jer digitalna pismenost predstavlja osnovni preduslov za aktivno učešće u savremenom društvu.

Posebna pažnja u pomenutim mesnim zajednicima biće posvećena ne samo tehničkoj i institucijalnoj podršci žena, već će to biti mesta gde će žene moći da dobiju informacije na svim nivoima – informacije o zapošljavanju, unapređenju svog biznisa, ali i zaštiti od nasilja, zdravstvenim uslugama i drugim resursima, navela je Dragana Barišić, istakavši da je ovim projektom predviđena i nabavka šest računara i jednog projektora koji će omogućiti održivost obuke i digitalnih programa i nakon završetka projekta.

– Projektom je predviđena i realizacija studijske posete kao primera dobre prakse drugim ženama iz ostalih okruga u cilju razvoju ženskog i socijalnog preduzetnišva.

Ministarka bez portfelja je navela da je u prethodnoj godini njen kabinet podržao 104 organizacije civilnog društva, te da je veliki broj njih došao upravo iz Rasinskog okruga.

Nakon Trstenika i Kruševca, ministarka planira posetu i Aleksandrovcu, te je dodala da je detaljan plan ovog projekta dragocen za sve one koji žele da vide „kako to treba da se radi, a možda ne znaju odakle da krenu.“

– Kruševac je svakako primer dobre prakse i ne bih ga stavljala u koš gradova i opština kojima je potrebna pomoć. Upravo suprotno, Kruševac je grad koji je kao primer dobre prakse odličan model za mnoge druge koji možda još uvek nisu formirali komisiju za rodnu ravnopravnost, nemaju savet za rodnu ravnopravnost, ne razmišljaju o ovim temama – deluju im previše apstraktno ili ne znaju kako njima da se bave.

Tatjana Macura je istakla da je u prethodnoj godini njen kabinet opredelio 40 miliona dinara za podršku jedinicama lokalne samouprave, među kojima je i ovaj projekat. Najavila je da će u narednoj godini gotovo duplo više sredstava biti opredeljeno u ovu svrhu.

Inače, nakon konferencije Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca je u Gradskoj kući organizovao tribinu „Izazovi savremenog doba – kako protiv rodno zasnovanog digitalnog nasilja?“, a povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

N. L.